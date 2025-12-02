    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer
    201 Aufrufe 201 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS stuft BAYER AG auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bayer von 26 auf 32 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Weston passte sein Bewertungsmodell am Montagabend an die jüngsten Quartalszahlen und positive Studiendaten für den Gerinnungshemmer Asundexian in der Schlaganfall-Prävention an. Seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2026 bis 2030 steigen leicht an./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 18:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,91 % und einem Kurs von 33,58EUR auf Lang & Schwarz (02. Dezember 2025, 07:55 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Matthew Weston
    Analysiertes Unternehmen: BAYER AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 32
    Kursziel alt: 26
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 32,00, was einem Rückgang von -6,23% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    UBS stuft BAYER AG auf 'Neutral' Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bayer von 26 auf 32 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Weston passte sein Bewertungsmodell am Montagabend an die jüngsten Quartalszahlen und positive …