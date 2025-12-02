UBS stuft BAYER AG auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bayer von 26 auf 32 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Weston passte sein Bewertungsmodell am Montagabend an die jüngsten Quartalszahlen und positive Studiendaten für den Gerinnungshemmer Asundexian in der Schlaganfall-Prävention an. Seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2026 bis 2030 steigen leicht an./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 18:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,91 % und einem Kurs von 33,58EUR auf Lang & Schwarz (02. Dezember 2025, 07:55 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Matthew Weston
Analysiertes Unternehmen: BAYER AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 32
Kursziel alt: 26
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
