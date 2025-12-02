Bayer sieht in US-Rechtsstreits um Glyphosat Hoffnungsschimmer

Es geht um angebliche Krebsrisiken durch Glyphosat. Aus Sicht der US-Umweltbehörde EPA birgt Glyphosat keine Gesundheitsrisiken, wenn es entsprechend der Vorschriften angewendet wird. Die US-Umweltbehörde EPA hatte das Produktlabel entsprechend ohne Warnung genehmigt. Im Kern geht es in den Rechtsverfahren um die Frage, ob Bundesrecht zu Warnhinweisen beim Verkauf der Unkrautvernichter über dem Recht von Bundesstaaten steht.

LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Der Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer kann rund um die milliardenteuren Rechtsstreitigkeiten um angebliche Gesundheitsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat weiter auf ein Grundsatzurteil des höchsten US-Gerichts hoffen. Der sogenannte Solicitor General unterstütze den Antrag auf Prüfung eines Falls durch den US Supreme Court, teilte der Dax-Konzern in der Nacht zum Dienstag mit. Der Solicitor General entspricht in etwa dem obersten Anwalt der US-Regierung. Bayer erhofft sich ein Grundsatzurteil des obersten US-Gerichts wegen widersprüchlicher Urteile von Bundesberufungsgerichten. Der Supreme Court hatte sich zunächst an den Solicitor General gewandt, um dessen Meinung einzuholen. Auf Tradegate legte die Aktie am Morgen im Vergleich zum Xetra-Schluss um rund neun Prozent zu.

Bayer begrüße, dass der Solicitor General den Antrag auf Prüfung des Falls Durnell durch den US Supreme Court unterstütze und die Argumentation des Unternehmens in der Frage nach dem Vorrang von Bundesrecht teile, hieß es vom Dax -Konzern. Dieser Rückhalt durch die US-Regierung habe großen Einfluss auf die Entscheidung des Gerichts, ob es den Fall annehme. "Diese Rechtsfrage hat erhebliche Bedeutung, weil die falsche Anwendung von Bundesrecht die Verfügbarkeit von innovativen Lösungen für Landwirte sowie Investitionen in die US-Wirtschaft grundsätzlich gefährdet", sagte Bayer-Vorstandschef Bill Anderson laut Mitteilung.

In einem anderen Rechtsstreit um die Folgen der bereits seit Jahrzehnten verbotenen Umweltchemikalie PCB verglich sich der Konzern unterdessen mit dem US-Bundesstaat Illinois. Die übernommene Bayer-Tochter Monsanto stimmte der Zahlung von 120 Millionen US-Dollar zu, wie der Staatsanwalt von Illinois, Kwame Raoul, mitteilte. Dabei ging es um ein Verfahren aus dem Jahr 2022 rund um mit gefährlichen Schadstoffen belastete Gewässer und Mülldeponien.

Beide Probleme - Glyphosat und PCB - hatte Bayer sich 2018 unter dem ehemaligen Chef Werner Baumann mit der über 60 Milliarden Dollar teuren Übernahme des US-Agrarchemiekonzerns Monsanto ins Haus geholt.

Zum Vergleich: Aktuell ist Bayer an der Börse rund 30 Milliarden Euro wert. Bayer musste kurz nach dem Abschluss der Akquisition eine erste Niederlage in einem Glyphosat-Prozess einstecken, die eine teure Klagewelle in den USA auslöste. Der Aktienkurs war dann über Jahre mehr oder weniger im freien Fall, der erst im April 2025 bei gut 18 Euro endete. Seither läuft ein Erholungsversuch./men/mis/err/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,73 % und einem Kurs von 33,55 auf Tradegate (02. Dezember 2025, 07:59 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +4,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,41 %. Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 33,54 Mrd.. Bayer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von -23,83 %/+11,32 % bedeutet.



