    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla
    273 Aufrufe 273 0 Kommentare 0 Kommentare

    Silber, Bayer & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen

    Silber, Bayer & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    🔥 Heiße Aktien

    Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.

    Rang Aktie Veränderung Branche Forum News
    🥇 Bayer +10,73 % Pharmaindustrie Forum Nachrichten
    🥈 Trilogy Metals +4,46 % Rohstoffe Forum Nachrichten
    🥉 BitMine Immersion Technologies Registered +4,00 % Finanzdienstleistungen Forum Nachrichten
    🟥 Tepco -7,33 % Versorger Forum Nachrichten
    🟥 Pantoro Gold -9,21 % Rohstoffe Nachrichten
    🟥 Nitto Boseki -10,53 % Baugewerbe Forum Nachrichten

    🔎 Meistgesuchte Wertpapiere

    Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Bayer AG!
    Short
    34,26€
    Basispreis
    0,60
    Ask
    × 6,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    25,79€
    Basispreis
    8,63
    Ask
    × 6,35
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Rang Wertpapier Branche Forum News
    🥇 Bayer Pharmaindustrie Forum Nachrichten
    🥈 DeFi Technologies Finanzdienstleistungen Forum Nachrichten
    🥉 HeraMED Gesundheitswesen Nachrichten
      DroneShield Sonstige Technologie Forum Nachrichten
      Highland Critical Minerals Rohstoffe Nachrichten
      Volatus Aerospace Verkehr Forum Nachrichten

    💬 Meistdiskutierte Wertpapiere

    In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.

    Rang Wertpapier Beiträge Branche Forum News
    🥇 Silber 112 Rohstoffe Forum Nachrichten
    🥈 Almonty Industries 91 Rohstoffe Forum Nachrichten
    🥉 InnoCan Pharma Corporation 45 Pharmaindustrie Forum Nachrichten
      Rheinmetall 35 Maschinenbau Forum Nachrichten
      Bitcoin 32 - Forum Nachrichten
      Tesla 32 Fahrzeugindustrie Forum Nachrichten




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    17 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Silber, Bayer & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.