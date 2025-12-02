Silber, Bayer & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
Foto: Christophe Gateau - dpa
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Bayer
|+10,73 %
|Pharmaindustrie
|🥈
|Trilogy Metals
|+4,46 %
|Rohstoffe
|🥉
|BitMine Immersion Technologies Registered
|+4,00 %
|Finanzdienstleistungen
|🟥
|Tepco
|-7,33 %
|Versorger
|🟥
|Pantoro Gold
|-9,21 %
|Rohstoffe
|🟥
|Nitto Boseki
|-10,53 %
|Baugewerbe
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
Anzeige
Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Bayer
|Pharmaindustrie
|🥈
|DeFi Technologies
|Finanzdienstleistungen
|🥉
|HeraMED
|Gesundheitswesen
|DroneShield
|Sonstige Technologie
|Highland Critical Minerals
|Rohstoffe
|Volatus Aerospace
|Verkehr
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Silber
|112
|Rohstoffe
|🥈
|Almonty Industries
|91
|Rohstoffe
|🥉
|InnoCan Pharma Corporation
|45
|Pharmaindustrie
|Rheinmetall
|35
|Maschinenbau
|Bitcoin
|32
|-
|Tesla
|32
|Fahrzeugindustrie
Bayer
Wochenperformance: +4,59 %
Wochenperformance: +4,59 %
Platz 1
Trilogy Metals
Wochenperformance: +13,71 %
Wochenperformance: +13,71 %
Platz 2
BitMine Immersion Technologies Registered
Wochenperformance: -3,70 %
Wochenperformance: -3,70 %
Platz 3
Tepco
Wochenperformance: -12,74 %
Wochenperformance: -12,74 %
Platz 4
Pantoro Gold
Wochenperformance: -2,13 %
Wochenperformance: -2,13 %
Platz 5
Nitto Boseki
Wochenperformance: -6,17 %
Wochenperformance: -6,17 %
Platz 6
Bayer
Wochenperformance: +4,59 %
Wochenperformance: +4,59 %
Platz 7
DeFi Technologies
Wochenperformance: +25,91 %
Wochenperformance: +25,91 %
Platz 8
HeraMED
Wochenperformance: -10,00 %
Wochenperformance: -10,00 %
Platz 9
DroneShield
Wochenperformance: -8,70 %
Wochenperformance: -8,70 %
Platz 10
Highland Critical Minerals
Wochenperformance: -11,72 %
Wochenperformance: -11,72 %
Platz 11
Volatus Aerospace
Wochenperformance: +2,87 %
Wochenperformance: +2,87 %
Platz 12
Silber
Wochenperformance: +10,94 %
Wochenperformance: +10,94 %
Platz 13
Almonty Industries
Wochenperformance: +6,68 %
Wochenperformance: +6,68 %
Platz 14
InnoCan Pharma Corporation
Wochenperformance: -17,65 %
Wochenperformance: -17,65 %
Platz 15
Rheinmetall
Wochenperformance: +1,55 %
Wochenperformance: +1,55 %
Platz 16
Bitcoin
Wochenperformance: -1,44 %
Wochenperformance: -1,44 %
Platz 17
Tesla
Wochenperformance: +1,64 %
Wochenperformance: +1,64 %
Platz 18
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
17 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte