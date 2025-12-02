Abwärtstrend geknackt!

Seit dem aktuellen Jahrestief bei 62,96 Euro aus Anfang April weist das BMW-Papier höhere Tiefs auf und hat dadurch einen temporären Aufwärtstrend etabliert. Im Hochsommer schaffte der Wert zeitweise die Barriere von 86,54 Euro zu überwinden und an das erste markante Kursziel bei 92,50 Euro zuzulegen. Im Anschluss aber musste die Aktie wieder Federn lassen, befindet sich aber immer noch auf dem Sprung zu einem frischen Jahreshoch und damit einhergehenden Kaufsignal mit einem übergeordneten Ziel bei 100,00 Euro im Zuge einer zweiten großen Kaufwelle, ausgehend von den Frühjahrestiefs. Ein bärisches Szenario dürfte dagegen erst unter den Herbsttiefs von 78,02 Euro auf BMW-Anleger zukommen, eine derartige Entwicklung würde unmittelbare Abschlagsrisiken in den Bereich der Junitiefs bei 70,94 Euro auslösen.

1. Long-Einstieg über dem Niveau von 89,85 Euro , Stopp unter 85,80 Euro platzieren. Kursziele 92,50 / 100,00 Euro

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

BMW AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU47ER Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,69 - 0,71 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 82,6351 Euro Basiswert: BMW AG KO-Schwelle: 82,6351 Euro akt. Kurs Basiswert: 89,38 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 100,00 Euro Hebel: 12,61 Kurschance: + 145 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU1R6R Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,84 - 0,86 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 97,365 Euro Basiswert: BMW AG KO-Schwelle: 97,365 Euro akt. Kurs Basiswert: 89,38 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 10,34 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

