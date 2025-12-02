Bullen bauen mächtig Druck auf

Schaut man sich den Kursverlauf seit Anfang 2022 genauer an, lässt sich eine große inverse SKS-Formation zwischen 45,35 und grob 69,00 Euro erkennen. Aktuell notiert die Aktie an der dazugehörigen Nackenlinie (rote Linie) und könnte schon bald einen Ausbruchsversuch darüber unternehmen. Ein überzeugender Wochenschlusskurs über dem Niveau von mindestens 70,40 Euro würde die nächsten Zielmarken bei 76,90 und darüber 80,90 Euro aktivieren und sich für ein entsprechendes Engagement auf der Käuferseite anbieten. Ein hierzu passender Call-Optionsschein wird gleich im Anschluss vorgestellt. Auf der Unterseite findet KWS Saat um 66,70 Euro und darunter an dem 200-Wochen-Durchschnitt um 60,60 Euro wichtige Unterstützungen vor. Erst unter dem letzten Niveau dürfte sich das Chartbild kurz- bis mittelfristig weiter eintrüben und die Verlustrisiken erheblich anziehen.

1. Long-Einstieg über dem Niveau von 70,40 Euro , Stopp unter 67,10 Euro platzieren. Kursziele 76,90 / 80,90 Euro

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

KWS Saat SE & Co. KGaA (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU0F48 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,82 - 0,99 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 60,2303 Euro Basiswert: KWS Saat SE & Co. KGaA KO-Schwelle: 60,2303 Euro akt. Kurs Basiswert: 68,60 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 80,90 Euro Hebel: 6,91 Kurschance: + 100 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DV2B2N Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,41 - 1,57 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 82,8423 Euro Basiswert: KWS Saat SE & Co. KGaA KO-Schwelle: 82,8423 Euro akt. Kurs Basiswert: 68,60 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 4,38 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.