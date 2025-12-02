RBC stuft Hermes auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2300 Euro auf "Outperform" belassen. Piral Dadhania passte seine Schätzungen und Kursziele für Europas Luxuswarenanbieter am Montagabend an. Bei Hermes kappte er seine Ergebnisprognosen bis 2027 um bis zu zwei Prozent. Er sieht sich nun vier Prozent unter dem Konsens./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 17:33 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 2.146EUR auf Tradegate (02. Dezember 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Piral Dadhania

Analysiertes Unternehmen: Hermes

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2300

Kursziel alt: 2300

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

