    RBC stuft Hermes auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2300 Euro auf "Outperform" belassen. Piral Dadhania passte seine Schätzungen und Kursziele für Europas Luxuswarenanbieter am Montagabend an. Bei Hermes kappte er seine Ergebnisprognosen bis 2027 um bis zu zwei Prozent. Er sieht sich nun vier Prozent unter dem Konsens./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 17:33 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 00:45 / EST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 2.146EUR auf Tradegate (02. Dezember 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Piral Dadhania
    Analysiertes Unternehmen: Hermes
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 2300
    Kursziel alt: 2300
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


