Lockheed Martin sichert sich 52-Millionen-Dollar-Vertrag der US-Armee

Der Deal unterstreicht die anhaltend hohe Nachfrage nach Präzisionsfeuerkraft in den USA sowie die Rolle von Lockheed Martin als zentraler Lieferant strategischer Waffensysteme.

Lockheed Martin hat einen weiteren bedeutenden Auftrag der US-Streitkräfte gewonnen: Das US-Heer vergab einen 52 Millionen US-Dollar schweren kombinierten Festpreis- und Kostenerstattungsvertrag an den Rüstungskonzern, um zentrale Raketenwerfersysteme zu warten, zu betreiben und technisch weiterzuentwickeln.

Umfassender Serviceauftrag für HIMARS und MLRS

Wie aus einer Mitteilung des US-Verteidigungsministeriums hervorgeht, betrifft der Vertrag die Konfiguration und den Betrieb sowohl des High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) als auch des Multiple Launch Rocket System (MLRS).

Zudem übernimmt Lockheed Martin die Verantwortung für das Management des zugehörigen Ersatzteillagers und des Vertriebszentrums – ein logistischer Kernbereich für die Einsatzbereitschaft der Raketenartillerie.

Die Vergabe erfolgte im Rahmen einer Online-Ausschreibung, bei der lediglich ein Angebot einging. Der Auftrag wird am Standort Grand Prairie, Texas, ausgeführt, einer der wichtigsten Entwicklungs- und Produktionsstätten des Unternehmens für Raketen- und Feuerleitsysteme. Die Fertigstellung wird für den 14. Mai 2031 erwartet.

Beschaffungsmittel für 2025 bereits gebunden

Für das Fiskaljahr 2025 hat das US-Heer bereits rund 3,9 Millionen US-Dollar aus seinem Beschaffungsbudget für das Projekt reserviert. Die Summe verteilt sich auf drei Tranchen über 342.393 US-Dollar, 1.412.854 US-Dollar und 2.189.923 US-Dollar.

Strategische Bedeutung vor dem Hintergrund geopolitischer Spannungen

HIMARS und MLRS stehen seit Beginn des Ukraine-Konflikts wieder verstärkt im Fokus weltweiter Militärstrategen. Die Systeme gelten als zentrale Komponenten moderner Artillerie und werden zunehmend auch von US-Verbündeten nachgefragt.

Entsprechend groß ist der Bedarf an Wartung, Modernisierung und Back-End-Support – ein Bereich, in dem Lockheed Martin dank jahrzehntelanger Erfahrung eine dominante Marktposition innehat.

Aktienkurs unter Druck trotz starker Auftragslage

Trotz des neuen Vertrags blieb die Börsenreaktion gedämpft: Die Lockheed-Martin-Aktie schloss am Montag 3,4 Prozent tiefer bei 439 US-Dollar. Marktbeobachter führen den Rückgang weniger auf die Nachricht selbst zurück, sondern auf auf Gewinnmitnahmen nach der soliden Kursentwicklung der vergangenen Monate.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Lockheed Martin Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 379,4EUR auf Tradegate (02. Dezember 2025, 08:34 Uhr) gehandelt.



