    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLockheed Martin AktievorwärtsNachrichten zu Lockheed Martin

    Rüstungs-Deal

    997 Aufrufe 997 0 Kommentare 0 Kommentare

    Lockheed Martin sichert sich 52-Millionen-Dollar-Vertrag der US-Armee

    Lockheed Martin gewinnt einen neuen Großauftrag der US-Armee für seine Raketenwerfersysteme und stärkt damit seine strategische Position im Rüstungssektor.

    Für Sie zusammengefasst
    • Lockheed Martin erhält 52 Millionen Dollar Auftrag.
    • Vertrag umfasst HIMARS und MLRS Wartung und Support.
    • Aktienkurs fällt trotz starker Auftragslage um 3,4%.
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    Rüstungs-Deal - Lockheed Martin sichert sich 52-Millionen-Dollar-Vertrag der US-Armee
    Foto: Dall-E

    Lockheed Martin hat einen weiteren bedeutenden Auftrag der US-Streitkräfte gewonnen: Das US-Heer vergab einen 52 Millionen US-Dollar schweren kombinierten Festpreis- und Kostenerstattungsvertrag an den Rüstungskonzern, um zentrale Raketenwerfersysteme zu warten, zu betreiben und technisch weiterzuentwickeln.

    Der Deal unterstreicht die anhaltend hohe Nachfrage nach Präzisionsfeuerkraft in den USA sowie die Rolle von Lockheed Martin als zentraler Lieferant strategischer Waffensysteme.

    Umfassender Serviceauftrag für HIMARS und MLRS

    Wie aus einer Mitteilung des US-Verteidigungsministeriums hervorgeht, betrifft der Vertrag die Konfiguration und den Betrieb sowohl des High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) als auch des Multiple Launch Rocket System (MLRS).

    Zudem übernimmt Lockheed Martin die Verantwortung für das Management des zugehörigen Ersatzteillagers und des Vertriebszentrums – ein logistischer Kernbereich für die Einsatzbereitschaft der Raketenartillerie.

    Die Vergabe erfolgte im Rahmen einer Online-Ausschreibung, bei der lediglich ein Angebot einging. Der Auftrag wird am Standort Grand Prairie, Texas, ausgeführt, einer der wichtigsten Entwicklungs- und Produktionsstätten des Unternehmens für Raketen- und Feuerleitsysteme. Die Fertigstellung wird für den 14. Mai 2031 erwartet.

    Beschaffungsmittel für 2025 bereits gebunden

    Für das Fiskaljahr 2025 hat das US-Heer bereits rund 3,9 Millionen US-Dollar aus seinem Beschaffungsbudget für das Projekt reserviert. Die Summe verteilt sich auf drei Tranchen über 342.393 US-Dollar, 1.412.854 US-Dollar und 2.189.923 US-Dollar.

     

    Strategische Bedeutung vor dem Hintergrund geopolitischer Spannungen

    HIMARS und MLRS stehen seit Beginn des Ukraine-Konflikts wieder verstärkt im Fokus weltweiter Militärstrategen. Die Systeme gelten als zentrale Komponenten moderner Artillerie und werden zunehmend auch von US-Verbündeten nachgefragt.

    Entsprechend groß ist der Bedarf an Wartung, Modernisierung und Back-End-Support – ein Bereich, in dem Lockheed Martin dank jahrzehntelanger Erfahrung eine dominante Marktposition innehat.

    Aktienkurs unter Druck trotz starker Auftragslage

    Trotz des neuen Vertrags blieb die Börsenreaktion gedämpft: Die Lockheed-Martin-Aktie schloss am Montag 3,4 Prozent tiefer bei 439 US-Dollar. Marktbeobachter führen den Rückgang weniger auf die Nachricht selbst zurück, sondern auf auf Gewinnmitnahmen nach der soliden Kursentwicklung der vergangenen Monate.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Lockheed Martin Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 379,4EUR auf Tradegate (02. Dezember 2025, 08:34 Uhr) gehandelt.



    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Rüstungs-Deal Lockheed Martin sichert sich 52-Millionen-Dollar-Vertrag der US-Armee Lockheed Martin gewinnt einen neuen Großauftrag der US-Armee für seine Raketenwerfersysteme und stärkt damit seine strategische Position im Rüstungssektor.