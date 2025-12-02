    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    US-Datenbankspezialist

    213 Aufrufe 213 0 Kommentare 0 Kommentare

    MongoDB liefert Hammer-Zahlen: Aktie geht nachbörslich zweistellig steil!

    MongoDB überzeugt mit starken Quartalszahlen und einem optimistischen Ausblick. Gewinn und Umsatz liegen deutlich über den Erwartungen. Die Aktie gewinnt an der Nasdaq nachbörslich zeitweise fast 22 Prozent hinzu!

    Für Sie zusammengefasst
    • MongoDB übertrifft Erwartungen: Umsatz bei 628 Mio. USD.
    • Bereinigter Gewinn je Aktie bei 1,32 USD, Prognose übertroffen.
    • Optimistischer Ausblick: Umsatzprognose für Q4 angehoben.
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    US-Datenbankspezialist - MongoDB liefert Hammer-Zahlen: Aktie geht nachbörslich zweistellig steil!
    Foto: SOPA Images - Sipa USA

    Im dritten Quartal setzte MongoDB 628 Millionen US-Dollar um, was einem Plus von 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Analysten hatten laut LSEG lediglich mit 592 Millionen US-Dollar gerechnet. Auch beim Ergebnis übertraf der US-Datenbankspezialist die Erwartungen deutlich: Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 1,32 US-Dollar und damit weit über den prognostizierten 80 US-Cent.

    Besonders dynamisch entwickelte sich das Geschäft mit Großkunden. Laut Unternehmensangaben stieg die Nachfrage sowohl in Nord- als auch in Südamerika sowie in Europa, dem Nahen Osten und Afrika deutlich an. Unternehmen aller Branchen setzen zunehmend auf flexible Datenbanklösungen – ein Trend, von dem MongoDB stark profitiert.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Short
    191,54€
    Basispreis
    1,12
    Ask
    × 13,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    167,66€
    Basispreis
    1,13
    Ask
    × 13,48
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Am Montag erklärte CEO Chirantan "CJ" Desai gegenüber Jon Fortt von CNBC, dass das Unternehmen im dritten Quartal ein "signifikantes Wachstum" im Segment der Großunternehmen verzeichnete. Dieses Wachstum wurde durch die steigende Nachfrage in Amerika, Europa, dem Nahen Osten und Afrika angetrieben.

    "Darüber hinaus erzielte unser Self-Service-Geschäft außergewöhnliche Ergebnisse", so Desai. Weltweit würden digitale Unternehmen und immer mehr KI-Anwendungen auf der MongoDB-Architektur aufgebaut, so Desai.

    Der US-Datenbankspezialist gab bekannt, dass er für das vierte Quartal einen Umsatz zwischen 665 und 670 Millionen US-Dollar erwartet.

    Zudem hob MongoDB seine Prognose für das Gesamtjahr 2026 auf einen Bereich von 2,434 bis 2,439 Milliarden US-Dollar an. Die bisherige Prognose lag bei 2,34 bis 2,36 Milliarden US-Dollar. Von FactSet befragte Analysten hatten hingegen nur mit 2,36 Milliarden US-Dollar gerechnet.

    Mit dem überzeugenden Zahlenwerk und dem optimistischen Ausblick stärkt MongoDB seine Position als einer der Gewinner des laufenden KI- und Digitalisierungsbooms. Anleger hoffen nun, dass das Unternehmen diesen starken Wachstumskurs auch im neuen Geschäftsjahr fortsetzen kann.

    An der Nasdaq gewann die MongoDB-Aktie zeitweise 21,75 Prozent hinzu und stieg auf 400.40 US-Dollar. 

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

     


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    US-Datenbankspezialist MongoDB liefert Hammer-Zahlen: Aktie geht nachbörslich zweistellig steil! MongoDB überzeugt mit starken Quartalszahlen und einem optimistischen Ausblick. Gewinn und Umsatz liegen deutlich über den Erwartungen. Die Aktie gewinnt an der Nasdaq nachbörslich zeitweise fast 22 Prozent hinzu!