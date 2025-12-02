MongoDB liefert Hammer-Zahlen: Aktie geht nachbörslich zweistellig steil!

Besonders dynamisch entwickelte sich das Geschäft mit Großkunden. Laut Unternehmensangaben stieg die Nachfrage sowohl in Nord- als auch in Südamerika sowie in Europa, dem Nahen Osten und Afrika deutlich an. Unternehmen aller Branchen setzen zunehmend auf flexible Datenbanklösungen – ein Trend, von dem MongoDB stark profitiert.

Im dritten Quartal setzte MongoDB 628 Millionen US-Dollar um, was einem Plus von 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Analysten hatten laut LSEG lediglich mit 592 Millionen US-Dollar gerechnet. Auch beim Ergebnis übertraf der US-Datenbankspezialist die Erwartungen deutlich: Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 1,32 US-Dollar und damit weit über den prognostizierten 80 US-Cent.

Am Montag erklärte CEO Chirantan "CJ" Desai gegenüber Jon Fortt von CNBC, dass das Unternehmen im dritten Quartal ein "signifikantes Wachstum" im Segment der Großunternehmen verzeichnete. Dieses Wachstum wurde durch die steigende Nachfrage in Amerika, Europa, dem Nahen Osten und Afrika angetrieben.

"Darüber hinaus erzielte unser Self-Service-Geschäft außergewöhnliche Ergebnisse", so Desai. Weltweit würden digitale Unternehmen und immer mehr KI-Anwendungen auf der MongoDB-Architektur aufgebaut, so Desai.

Der US-Datenbankspezialist gab bekannt, dass er für das vierte Quartal einen Umsatz zwischen 665 und 670 Millionen US-Dollar erwartet.

Zudem hob MongoDB seine Prognose für das Gesamtjahr 2026 auf einen Bereich von 2,434 bis 2,439 Milliarden US-Dollar an. Die bisherige Prognose lag bei 2,34 bis 2,36 Milliarden US-Dollar. Von FactSet befragte Analysten hatten hingegen nur mit 2,36 Milliarden US-Dollar gerechnet.

Mit dem überzeugenden Zahlenwerk und dem optimistischen Ausblick stärkt MongoDB seine Position als einer der Gewinner des laufenden KI- und Digitalisierungsbooms. Anleger hoffen nun, dass das Unternehmen diesen starken Wachstumskurs auch im neuen Geschäftsjahr fortsetzen kann.

An der Nasdaq gewann die MongoDB-Aktie zeitweise 21,75 Prozent hinzu und stieg auf 400.40 US-Dollar.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



