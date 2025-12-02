    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Devisen

    Eurokurs vor Inflationsdaten kaum verändert bei 1,16 US-Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro-Kurs stabil bei 1,1605 US-Dollar.
    • Inflationsdaten für Eurozone am Vormittag erwartet.
    • EZB bleibt abwartend, Inflationsziel bei 2%.
    Devisen - Eurokurs vor Inflationsdaten kaum verändert bei 1,16 US-Dollar
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag vor der Veröffentlichung von Daten zur Preisentwicklung in der Eurozone kaum verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1605 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.

    Am Devisenmarkt warten die Anleger auf Daten zur Preisentwicklung im gemeinsamen Währungsraum, die am späten Vormittag auf dem Programm stehen. Analysten gehen im Schnitt davon aus, dass die Inflationsrate im November unverändert 2,1 Prozent betragen dürfte. Die Kernrate, ohne die schwankungsanfälligen Preise für Energie und Nahrungsmittel, wird ebenfalls unverändert bei 2,4 Prozent erwartet.

    Die Inflationsrate liegt damit wohl weiter über dem Inflationsziel der Europäischen Zentralbank (EZB), die auf mittlere Sicht eine Rate von zwei Prozent anpeilt. Nach Einschätzung von Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) kann aber ein Anstieg der Kernrate im November nicht ausgeschlossen werden. Mit Blick auf die Preisentwicklung gehen die Helaba-Experten davon aus, dass die EZB bei ihrer Geldpolitik weiter eine abwartende Haltung einnehmen dürfte./jkr/jha





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
