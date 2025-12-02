    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPUMA AktievorwärtsNachrichten zu PUMA
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    RBC stuft Puma SE auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Puma von 18 auf 17 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Piral Dadhania passte seine Schätzungen und Kursziele für Europas Luxuswarenanbieter am Montagabend an. Bei Puma wirkt sich vor allem der Rückzug aus dem US-Joint-Venture United Legwear aus./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 17:33 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 00:45 / EST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 20,74EUR auf Tradegate (02. Dezember 2025, 08:08 Uhr) gehandelt.




    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 17,00, was einem Rückgang von -17,91% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    RBC stuft Puma SE auf 'Neutral' Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Puma von 18 auf 17 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Piral Dadhania passte seine Schätzungen und Kursziele für Europas Luxuswarenanbieter am Montagabend an. Bei Puma wirkt …