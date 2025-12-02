Goldman belässt Bayer auf 'Buy' - Ziel 38,50 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,64 % und einem Kurs von 34,13 auf Tradegate (02. Dezember 2025, 08:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +4,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,41 %.

Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 33,54 Mrd..

Bayer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von -23,88 %/+11,26 % bedeutet.