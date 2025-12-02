ANALYSE-FLASH
Goldman belässt Bayer auf 'Buy' - Ziel 38,50 Euro
- Goldman Sachs belässt Bayer auf "Buy" mit 38,50 Euro.
- US-Generalanwalt unterstützt Glyphosat-Urteil von Bayer.
- Supreme Court-Entscheidung bis Juni 2026 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 38,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Unterstützung des Generalanwalts der Vereinigten Staaten dafür, dass der Supreme Court ein Glyphosat-Urteil gegen Bayer zur Prüfung annehmen soll, sei ein weitreichender Schritt, die Belastungen aus den Rechtsstreitigkeiten endlich abzuhaken, schrieb James Quigley am Dienstag. Die Annahme durch das oberste US-Gericht sei nun wohl nur noch eine Formalie. Sollte sie erfolgen, dürfte bis Ende Juni 2026 eine Entscheidung fallen. Dann ändert sich nämlich die Besetzung des Gerichts./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 01:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,64 % und einem Kurs von 34,13 auf Tradegate (02. Dezember 2025, 08:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +4,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,41 %.
Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 33,54 Mrd..
Bayer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von -23,88 %/+11,26 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 38,50 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bayer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Bayer von 34,50 auf 38,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den positiven Studienergebnissen des Gerinnungshemmers Asundexian sieht Analyst James Quigley aktuell ein positives Verhältnis zwischen Chancen und Risiken vor anstehenden Neuigkeiten zum Glyphosat-Rechtsstreit. Die Aussichten für den Pharmabereich der Leverkusener hätten sich nach dem Asundexian-Erfolg in der Schlaganfall-Prävention massiv gebessert, schrieb der Experte am Donnerstag.