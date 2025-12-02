    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    Goldman belässt Bayer auf 'Buy' - Ziel 38,50 Euro

    • Goldman Sachs belässt Bayer auf "Buy" mit 38,50 Euro.
    • US-Generalanwalt unterstützt Glyphosat-Urteil von Bayer.
    • Supreme Court-Entscheidung bis Juni 2026 erwartet.
    ANALYSE-FLASH - Goldman belässt Bayer auf 'Buy' - Ziel 38,50 Euro
    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 38,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Unterstützung des Generalanwalts der Vereinigten Staaten dafür, dass der Supreme Court ein Glyphosat-Urteil gegen Bayer zur Prüfung annehmen soll, sei ein weitreichender Schritt, die Belastungen aus den Rechtsstreitigkeiten endlich abzuhaken, schrieb James Quigley am Dienstag. Die Annahme durch das oberste US-Gericht sei nun wohl nur noch eine Formalie. Sollte sie erfolgen, dürfte bis Ende Juni 2026 eine Entscheidung fallen. Dann ändert sich nämlich die Besetzung des Gerichts./ag/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 01:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,64 % und einem Kurs von 34,13 auf Tradegate (02. Dezember 2025, 08:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +4,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,41 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 33,54 Mrd..

    Bayer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von -23,88 %/+11,26 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Goldman Sachs
    Kursziel: 38,50 Euro

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die technische Kursentwicklung der Bayer-Aktie, insbesondere um mögliche Gap-Schließungen, Widerstands- und Unterstützungsmarken bei 30 und 31 Euro sowie um die Bedeutung technischer Indikatoren wie MACD. Es wird spekuliert, ob diese Marken halten oder durchbrochen werden, was die zukünftige Kursrichtung beeinflussen könnte. Fundamentale Aspekte wie Bewertung und Gerichtsentscheidungen werden nur am Rande erwähnt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
