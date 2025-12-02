    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    Bayer springen auf Jahreshoch - Gute Nachrichten von US-Justiz

    Für Sie zusammengefasst
    • Bayer-Aktien steigen über 12% nach Glyphosat-News.
    • US-Supreme Court könnte Glyphosat-Urteil prüfen.
    • Bodenbildung bei Bayer nach jahrelangem Kursrutsch.
    Foto: Jörg Carstensen - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Für die Aktien von Bayer zeichnet sich am Dienstagmorgen ein Befreiungsschlag ab. Auf der Handelsplattform Tradegate sprangen sie nach positiven Nachrichten in der Glyphosat-Causa in den USA um über 12 Prozent über ihren Xetra-Schluss vom Vorabend auf gut 34 Euro an. Das wäre das höchste Niveau seit Anfang 2024.

    Der oberste Anwalt der USA, der sogenannte "Solicitor General", sprach sich dafür aus, dass der Supreme Court als höchstes US-Gericht ein Glyphosat-Urteil gegen Bayer zur Prüfung annehmen soll. Bayer erhofft sich ein Grundsatzurteil des obersten US-Gerichts wegen widersprüchlicher Urteile von Bundesberufungsgerichten. Der Supreme Court hatte sich zunächst an den Solicitor General gewandt, um dessen Meinung einzuholen.

    Dies sei ein weitreichender Schritt, die Belastungen aus den Rechtsstreitigkeiten endlich abzuhaken, kommentierte James Quigley von Goldman Sachs. Die Annahme durch das oberste US-Gericht sei nun wohl nur noch eine Formalie. Sollte sie erfolgen, dürfte bis Ende Juni 2026 eine Entscheidung fallen. Dann ändert sich nämlich die Besetzung des Gerichts.

    Bei Bayer nimmt aus charttechnischer Perspektive eine Bodenbildung nach dem jahrelangen Kursrutsch seit dem Frühjahr 2015 Form an. Damals hatten sie mehr als 146 Euro gekostet, bevor sie sich im Laufe der Zeit mit der Monsanto-Übernahme eine Reihe von Rechtsproblemen in den USA einhandelten./ag/bek/stk

    ISIN:DE000BAY0017WKN:BAY001

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,64 % und einem Kurs von 34,13 auf Tradegate (02. Dezember 2025, 08:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +4,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,41 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 33,54 Mrd..

    Bayer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von -23,92 %/+11,19 % bedeutet.




    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die technische Kursentwicklung der Bayer-Aktie, insbesondere um mögliche Gap-Schließungen, Widerstands- und Unterstützungsmarken bei 30 und 31 Euro sowie um die Bedeutung technischer Indikatoren wie MACD. Es wird spekuliert, ob diese Marken halten oder durchbrochen werden, was die zukünftige Kursrichtung beeinflussen könnte. Fundamentale Aspekte wie Bewertung und Gerichtsentscheidungen werden nur am Rande erwähnt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.

