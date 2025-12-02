    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsAnalysenvorwärtsAnalysen: verkaufenvorwärtsNachricht
    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    JEFFERIES stuft LOREAL auf 'Underperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat L'Oreal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 337 Euro belassen. Die Aussagen des Kosmetikkonzerns zur Geschäftsdynamik in den USA und China am ersten Tag einer dreitägigen Kapitalmarktveranstaltung in New York dürften ermutigen, schrieb David Hayes in einer Einschätzung vom Montag. Er hält die Konsensschätzung für das organische Umsatzwachstum im laufenden Quartal weiter für niedrig. Entscheidend sei aber, ob die Veranstaltung die hohe Bewertung der Aktie unterstützen könne./rob/gl/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 22:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: David Hayes
    Analysiertes Unternehmen: LOREAL
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 337
    Kursziel alt: 337
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JEFFERIES stuft LOREAL auf 'Underperform' Das Analysehaus Jefferies hat L'Oreal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 337 Euro belassen. Die Aussagen des Kosmetikkonzerns zur Geschäftsdynamik in den USA und China am ersten Tag einer dreitägigen Kapitalmarktveranstaltung in New York …