    Bayer Aktie explodiert. Was steckt dahinter? - 02.12.2025

    Am 02.12.2025 ist die Bayer Aktie, bisher, um +12,64 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Bayer Aktie.

    Foto: Jörg Carstensen - dpa

    Bayer ist ein führendes Life-Science-Unternehmen, das sich auf Gesundheit und Ernährung spezialisiert hat. Es bietet Pharmazeutika, Pflanzenschutzmittel und Saatgut an. Bayer hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Unternehmen wie BASF, Syngenta und Pfizer. Ein Alleinstellungsmerkmal ist seine Innovationskraft in Forschung und Entwicklung.

    Bayer Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.12.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Bayer Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +12,64 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Bayer Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,64 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 34,13, mit einem Plus von +12,64 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Bayer investiert war, konnte einen Gewinn von +14,16 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,59 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,41 %. Im Jahr 2025 gab es für Bayer bisher ein Plus von +65,45 %.

    Bayer Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,59 %
    1 Monat +18,41 %
    3 Monate +14,16 %
    1 Jahr +63,93 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Bayer Aktie, die kürzlich über die 30-Euro-Marke sprang. Analysten bewerten die technische Situation zwischen einem Gap und einem Widerstand bei 31,03 Euro. Zudem wird die Unterstützung durch die US-Regierung im Glyphosat-Streit als potenzieller positiver Einfluss auf die Bewertung der Aktie gesehen. Gleichzeitig gibt es Bedenken hinsichtlich möglicher Rückschläge, falls der Supreme Court negative Entscheidungen trifft.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.

    Informationen zur Bayer Aktie

    Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 33,53 Mrd. € wert.

    Bayer Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Bayer

    +12,68 %
    +4,59 %
    +18,41 %
    +14,16 %
    +63,93 %
    -42,19 %
    -34,99 %
    -73,98 %
    +139,21 %
    ISIN:DE000BAY0017WKN:BAY001



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



