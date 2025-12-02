Bayer Aktie explodiert. Was steckt dahinter? - 02.12.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Bayer Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +12,64 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Bayer Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,64 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 34,13€, mit einem Plus von +12,64 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Bayer ist ein führendes Life-Science-Unternehmen, das sich auf Gesundheit und Ernährung spezialisiert hat. Es bietet Pharmazeutika, Pflanzenschutzmittel und Saatgut an. Bayer hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Unternehmen wie BASF, Syngenta und Pfizer. Ein Alleinstellungsmerkmal ist seine Innovationskraft in Forschung und Entwicklung.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Bayer investiert war, konnte einen Gewinn von +14,16 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,59 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,41 %. Im Jahr 2025 gab es für Bayer bisher ein Plus von +65,45 %.

Bayer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,59 % 1 Monat +18,41 % 3 Monate +14,16 % 1 Jahr +63,93 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Bayer Aktie, die kürzlich über die 30-Euro-Marke sprang. Analysten bewerten die technische Situation zwischen einem Gap und einem Widerstand bei 31,03 Euro. Zudem wird die Unterstützung durch die US-Regierung im Glyphosat-Streit als potenzieller positiver Einfluss auf die Bewertung der Aktie gesehen. Gleichzeitig gibt es Bedenken hinsichtlich möglicher Rückschläge, falls der Supreme Court negative Entscheidungen trifft.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.

Informationen zur Bayer Aktie

Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 33,53 Mrd. € wert.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 38,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Unterstützung des Generalanwalts der Vereinigten Staaten dafür, dass der Supreme Court ein Glyphosat-Urteil gegen Bayer zur …

Für die Aktien von Bayer zeichnet sich am Dienstagmorgen ein Befreiungsschlag ab. Auf der Handelsplattform Tradegate sprangen sie nach positiven Nachrichten in der Glyphosat-Causa in den USA um über 12 Prozent über ihren Xetra-Schluss vom Vorabend …

Die Schulden der Gemeinden und Gemeindeverbände in Deutschland sind nach einer Modellrechnung der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder zum Jahresende 2024 gegenüber dem Jahresanfang um 6,3 Prozent …

Bayer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.