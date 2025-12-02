Wer kauft Warner Bros.? Netflix bringt überraschend Cash auf den Tisch

Warner Bros. Discovery prüft in einer neuen Bieterrunde ein überwiegend in bar finanziertes Angebot von Netflix. Mit den Gesprächen vertraute Personen berichten, dass sich die Auktion in wenigen Tagen oder Wochen entscheiden könnte. Netflix positioniert sich damit aggressiv in einem milliardenschweren Übernahmekampf, der die Machtverhältnisse in Hollywood neu sortieren könnte.

Banker von Paramount Skydance, Comcast und Netflix arbeiteten während des langen Thanksgiving-Wochenendes an überarbeiteten Offerten für Teile oder das Gesamtpaket von Warner Bros. Paramounts Gebot wird vor allem von der Familie des Oracle-Mitgründers Larry Ellison getragen. Zusätzlich fließt Fremdkapital von Apollo Global Management ein, ergänzt durch Mittel aus dem Nahen Osten.

Alle Gebote sind verbindlich. Damit kann der Vorstand von Warner Bros. Discovery rasch entscheiden, sobald ein Angebot die eigenen Ziele erfüllt. Die jüngste Runde gilt jedoch nicht als final. Sollte ein attraktiveres Paket auftauchen, würde das Unternehmen nach Angaben einer beteiligten Person erneut verhandeln.

Netflix arbeitet an Finanzierung in zweistelliger Milliardenhöhe

Netflix, Branchenführer im Streaming, sichert seine Offerte mit einem Überbrückungskredit im Umfang von mehreren zehn Milliarden. Warner Bros. strebt einen Preis von 30 US-Dollar je Aktie an. Der langjährige Unternehmenslenker John Malone bezeichnete diese Marke als "möglich". Die Aktie schloss am Montag bei 23,87 US-Dollar, was einer Marktkapitalisierung von 59 Milliarden US-Dollar entspricht.

Strategischer Umbau im Hintergrund

Die Mutter von HBO, CNN und dem Warner-Filmstudio hatte sich im Oktober offiziell zum Verkauf gestellt, nachdem mehrere unaufgeforderte Gebote eingegangen waren. Paramount-Chef David Ellison hatte den Prozess bereits früher mit drei Angeboten für das Gesamtunternehmen angestoßen. Comcast und Netflix interessieren sich hingegen ausschließlich für die Warner-Filmstudios und den Streamingdienst HBO Max. Bei einem Zuschlag würden die Kabelsender wie geplant als Discovery Global abgespalten. Der Spin-off könnte Mitte kommenden Jahres abgeschlossen sein.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion