Chance von 105,17 Prozent p.a.!

In Deutschland gelten der Energietechnikkonzern Siemens Energy (ENR) und der Baukonzern Hochtief als Profiteure des KI-Booms, da sie die Infrastruktur für Rechenzentren bereitstellen. ENR verweist ausdrücklich auf den steigenden Strombedarf von Datenzentren, der durch Künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Computing verursacht wird. So verzeichnete ENR im Geschäftsjahr 2024/25 erneut ein deutliches Umsatzwachstum: Der Gesamtumsatz stieg um rund 15 Prozent auf etwa 39 Milliarden Euro. Der seit Herbst 2022 anhaltende Aufwärtstrend an den Börsen beruht jedoch maßgeblich auf der Annahme, dass das Thema KI nicht nur einzelne Technologieriesen, sondern ganze Branchen und Volkswirtschaften voranbringen kann – beispielsweise durch Effizienzsteigerungen. Dementsprechend ist bereits viel Optimismus in den Aktienkursen eingepreist, nicht nur bei den hoch bewerteten Technologieaktien.

Seit Jahresbeginn verzeichnet der Energietechnikkonzern Siemens Energy (ENR) ein Kursplus von rund 129 Prozent. Im deutschen Leitindex DAX weist nur der Rüstungskonzern Rheinmetall mit einer mehr als dreifachen Wertsteigerung eine bessere Performance auf. Schwierigkeiten bei der Tochtergesellschaft Gamesa führten am 26. Oktober 2023 zum Allzeittief der ENR-Aktie bei 6,40 Euro. Seitdem hat der Kurs um etwa 1.663 Prozent zugelegt und schloss gestern bei rund 112,55 Euro. Die derzeitige Seitwärtsbewegung ist im historischen Verlauf der Aufwärtsphase die vierte ihrer Art seit dem Allzeittief. Kurzfristig betrachtet war der jüngste Ausbruch über das bisherige Allzeithoch bei 104,85 Euro nicht nachhaltig. Dennoch könnte sich der Kurs in naher Zukunft am von der Royal Bank of Canada prognostizierten fairen Wert von 136 Euro je Aktie orientieren. Als Unterstützung könnte sich das eng gefasste Level bei 104,85 Euro anbieten. Sollte dieser Bereich unterschritten werden, hat sich bei Kursrückgängen der Bereich um 84,86 Euro etabliert. Fundamental betrachtet liegt die Konsensschätzung für den Bilanzgewinn je Aktie im Geschäftsjahr 2026/27 derzeit bei 4,03 Euro. Dies entspricht einem Anstieg von 147 Prozent im Vergleich zum Geschäftsjahr 2024/25 und führt zu einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26,64 für 2026/27.

Siemens Energy AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Mit einem Inline-Optionsschein, bezogen auf die Aktie der Siemens Energy AG (FD3MNX), können risikofreudige Anleger einen maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen. Dafür muss sich der Kurs bis einschließlich 20.03.2026 durchgehend innerhalb der für den Inline-Optionsschein maßgeblichen Spanne zwischen 80,00 Euro auf der Unterseite und 160,00 Euro auf der Oberseite bewegen. Gerechnet vom Stand des Scheins am 1. Dezember 2025 um 20:00 Uhr (Briefkurs 7,61 Euro) würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 105,17 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Kurs unter den Supportbereich bei 84,86 Euro fällt oder über den Widerstand bei 152,20 Euro klettert, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Der Preis des Inline-Optionsscheins reagiert während der Laufzeit darauf, ob die Wahrscheinlichkeit des Erreichens einer der beiden Schwellen zu- oder abnimmt.

Inline-Optionsschein auf die Siemens Energy AG (Stand: 01.12.2025, 20:00 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse WKN: FD3MNX Typ: Inline-Optionsschein akt. Kurs: 7,41 / 7,61 Euro Emittent: Société Générale untere KO-Schwelle: 80,00 Euro Basiswert: Siemens Energy AG obere KO-Schwelle: 160,00 Euro akt. Kurs Basiswert: 112,55 Euro Laufzeit: 20.03.2026 Kursziel: 10,00 Euro Kurschance: + 105,17 % p.a. Quelle: Société Générale

