    HYPOPORT Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 02.12.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die HYPOPORT Aktie bisher um +7,14 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der HYPOPORT Aktie.

    Besonders beachtet! - HYPOPORT Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 02.12.2025
    Foto: Hypoport SE

    HYPOPORT ist ein führender digitaler Finanzdienstleister in Deutschland, bekannt für seine Plattformen Europace, Dr. Klein und Smart InsurTech. Es konkurriert mit Interhyp und FinTechs wie N26. Sein Alleinstellungsmerkmal ist die Integration und Automatisierung von Finanzdienstleistungen auf einer Plattform.

    HYPOPORT Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.12.2025

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +7,14 % konnte die HYPOPORT Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die HYPOPORT Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,12 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 132,00, mit einem Plus von +7,14 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Obwohl sich die HYPOPORT Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -11,74 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die HYPOPORT Aktie damit um +12,37 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,31 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -22,14 % verloren.

    HYPOPORT Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +12,37 %
    1 Monat +0,31 %
    3 Monate -11,74 %
    1 Jahr -32,99 %

    Informationen zur HYPOPORT Aktie

    Es gibt 7 Mio. HYPOPORT Aktien. Damit ist das Unternehmen 883,76 Mio. € wert.

    HYPOPORT Aktie jetzt kaufen?


    Ob die HYPOPORT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HYPOPORT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    HYPOPORT

    +5,36 %
    +12,37 %
    +0,31 %
    -11,74 %
    -32,99 %
    +18,37 %
    -70,51 %
    +67,26 %
    +659,06 %
    ISIN:DE0005493365WKN:549336



