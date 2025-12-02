HYPOPORT Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 02.12.2025

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +7,14 % konnte die HYPOPORT Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die HYPOPORT Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,12 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 132,00€, mit einem Plus von +7,14 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

HYPOPORT ist ein führender digitaler Finanzdienstleister in Deutschland, bekannt für seine Plattformen Europace, Dr. Klein und Smart InsurTech. Es konkurriert mit Interhyp und FinTechs wie N26. Sein Alleinstellungsmerkmal ist die Integration und Automatisierung von Finanzdienstleistungen auf einer Plattform.

Obwohl sich die HYPOPORT Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -11,74 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die HYPOPORT Aktie damit um +12,37 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,31 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -22,14 % verloren.

HYPOPORT Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +12,37 % 1 Monat +0,31 % 3 Monate -11,74 % 1 Jahr -32,99 %

Informationen zur HYPOPORT Aktie

Es gibt 7 Mio. HYPOPORT Aktien. Damit ist das Unternehmen 883,76 Mio. € wert.

Ob die HYPOPORT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.