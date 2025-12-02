DeFi Technologies Aktie startet durch - 02.12.2025

Der heutige Anstieg bei DeFi Technologies konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -38,00 % nicht vollständig ausgleichen.

Die DeFi Technologies Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +8,78 % auf 1,2140€ zulegen. Das sind +0,0980 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die DeFi Technologies Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -19,48 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1,2140€, mit einem Plus von +8,78 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Allein seit letzter Woche ist die DeFi Technologies Aktie damit um +25,91 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -31,37 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in DeFi Technologies eine negative Entwicklung von -56,50 % erlebt.

DeFi Technologies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +25,91 % 1 Monat -31,37 % 3 Monate -38,00 % 1 Jahr -52,42 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DeFi Technologies Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der DeFi Technologies Aktie, die stark von der Performance von Bitcoin abhängt. Nutzer beobachten eine mögliche Stabilisierung und spekulieren auf institutionelle Investitionen, die den Kurs über 2 USD heben könnten. Gleichzeitig wird die Gefahr eines Rückgangs unter 1 USD thematisiert, falls Bitcoin weiter fällt. Die Liquidität und das Verhalten von Retail-Investoren sind ebenfalls zentrale Themen, da sie die Volatilität beeinflussen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber DeFi Technologies eingestellt.

Informationen zur DeFi Technologies Aktie

Es gibt 386 Mio. DeFi Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 455,34 Mio. € wert.

DeFi Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die DeFi Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DeFi Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.