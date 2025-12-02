Apple trotzt Indien: Tech-Gigant verweigert staatliche Überwachungs-App

Die App soll gestohlene Handys orten, sperren und ihren Missbrauch verhindern. Zudem fordert die Regierung die Hersteller auf, sicherzustellen, dass die App nicht deaktiviert wird. Wie Reuters am Montag berichtete, sollen die Hersteller die App für bereits im Handel befindliche Geräte per Software-Update auf die Smartphones aufspielen. Das indische Telekommunikationsministerium bestätigte den Schritt später und bezeichnete ihn als Sicherheitsmaßnahme zur Bekämpfung einer "ernsthaften Gefährdung" der Cybersicherheit.

Apple plant nicht, der Vorgabe nachzukommen, seine Smartphones mit einer staatlichen Cybersicherheits-App vorzuinstallieren, und wird seine Bedenken gegenüber Neu-Delhi äußern, sagten drei mit der Angelegenheit vertraute Quellen. Der Schritt der Regierung hatte zuvor Überwachungsbedenken ausgelöst. Die indische Regierung hat Unternehmen wie Apple, Samsung und Xiaomi angewiesen, innerhalb von 90 Tagen eine App namens Sanchar Saathi ("Kommunikationspartner") auf ihren Smartphones vorzuinstallieren.

Politische Gegner von Premierminister Narendra Modi und Datenschützer kritisierten den Schritt jedoch und warfen der Regierung vor, damit Zugriff auf die 730 Millionen Smartphones in Indien zu erlangen. Apple plant nicht, der Richtlinie Folge zu leisten und wird der Regierung mitteilen, dass das Unternehmen solche Vorgaben weltweit grundsätzlich ablehnt, da diese zahlreiche Datenschutz- und Sicherheitsrisiken für das iOS-Ökosystem des Unternehmens aufwerfen.

Die Apple-Aktie ist in diesem Jahr 1,78 Prozent im Plus und am Dienstag mit 1,48 Prozent im Plus. Sie wird mit 282,08 US-Dollar (242,85 Euro) bewertet. Die US-Bank JP Morgan hat am Montag Apple mit einem Kursziel von 305 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Analyst Samik Chatterjee schrieb dazu in einer Einschätzung, dass die Wartezeit der Kunden für die neue iPhone-17-Reihe zuletzt um einen Tag gestiegen sei und die Nachfrage weiterhin das Angebot übersteige.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 243,3EUR auf Tradegate (02. Dezember 2025, 09:52 Uhr) gehandelt.