Alphabet vor dem nächsten Kurssprung? Guggenheim hebt Kursziel kräftig an

Analyst Michael Morris sieht vor allem die größten Tech-Konzerne als Gewinner eines von Künstlicher Intelligenz geprägten Marktumfelds in den Jahren 2026 und 2027. Alphabet habe dabei die besten Karten, die Erwartungen der Wall Street erneut zu übertreffen.

Alphabet könnte nach Ansicht von Guggenheim Capital trotz der bislang beeindruckenden Jahresperformance noch längst nicht am Ende seiner Kursrallye stehen. Die Investmentfirma hat ihr 12-Monats-Kursziel für die Google-Mutter von 330 auf 375 US-Dollar deutlich angehoben – das entspricht einem Kurspoentzial von rund 19 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Montag. Die Einstufung bleibt bei "Buy".

Ein wesentlicher Treiber ist laut Morris der rasant wachsende Cloud-Auftragsbestand. Die anziehende Nachfrage nach Enterprise-KI sorgt dafür, dass Google Cloud seine Erlöse schneller steigert als bislang angenommen. Morris hat seine Umsatz- und Gewinnschätzungen für 2026 und 2027 entsprechend nach oben gesetzt. Er hält es sogar für möglich, dass der Markt das künftige Cloud-Umsatzniveau um etwa 40 Milliarden US-Dollar unterschätzt.

Auch YouTube bleibt für Guggenheim ein strategisches Schwergewicht: Die Plattform dominiert das Streaming-Segment und profitiert von strukturellem Zuschauerwachstum. Besonders dynamisch entwickelt sich die Monetarisierung: YouTube Shorts erzielt inzwischen höhere Einnahmen pro Sehstunde als klassische In-Stream-Werbung.

Der dritte Wachstumsmotor ist Alphabets KI-Plattform Gemini. Laut Morris stößt die aktuelle Version 3.0 auf eine außergewöhnlich starke Nachfrage. So seien die monatlich aktiven Nutzer seit März von 350 Millionen auf 650 Millionen gestiegen. Zudem nutzen mittlerweile mehr als 85.000 Unternehmen Gemini-Anwendungen, was zu einem Anstieg der Nutzung um das 35-Fache binnen eines Jahres geführt habe. Allein das Videomodell Veo 3 generierte bereits über 230 Millionen Clips.

Für Morris steht fest: Die Mischung aus anziehender Cloud-Dynamik, YouTube-Momentum und rasant wachsender Gemini-Adoption schafft die Basis für kräftige Umsatzimpulse ab 2026.

Alphabet-Aktien haben sich im Jahr 2025 bereits um 74 Prozent verteuert – dennoch traut Guggenheim ihnen den nächsten Sprung zu.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



