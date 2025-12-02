Milliardenjagd um KI-Technologie: Kommt jetzt die große Wende im Chipmarkt?

Der US-Chipkonzern Marvell Technology verhandelt laut dem Portal The Information über den Kauf des Startups Celestial AI. Personen mit direkter Kenntnis des Vorgangs berichten, dass der Preis bei mehreren Milliarden US-Dollar liegen soll und inklusive möglicher erfolgsabhängiger Zahlungen mehr als 5 Milliarden US-Dollar erreichen könnte. Reuters weist darauf hin, dass weder Marvell noch Celestial AI bisher Stellung nahmen und die Angaben nicht unabhängig bestätigt sind.

Marvell, das an der Börse mit 78,54 Milliarden US-Dollar bewertet ist, konkurriert im Geschäft mit maßgeschneiderten Chips und Netzwerklösungen eng mit Broadcom. Eine Übernahme von Celestial AI würde das eigene Technologieportfolio deutlich erweitern und den wachsenden Bedarf an Rechenleistung im Markt für künstliche Intelligenz adressieren.

Startup mit Schlüsseltechnologie für KI-Systeme

Celestial AI hat im März von einem Investorenkreis, zu dem eine Einheit von Advanced Micro Devices gehört, 250 Millionen US-Dollar erhalten. Insgesamt sammelte das Unternehmen damit 515 Millionen US-Dollar ein. Zu den bekannten Persönlichkeiten im Umfeld zählt Lip-Bu Tan, CEO von Intel. Das Startup entwickelt photonische Verbindungen, die Licht statt elektrischer Signale nutzen, um Daten extrem schnell zwischen KI-Chips und Arbeitsspeicher zu übertragen. Diese Technologie gilt als zentral, um Engpässe beim Datenfluss in modernen KI-Systemen zu überwinden.

Milliardenwette auf die Zukunft

Mit dem möglichen Kauf würde Marvell seine Position in einem Markt stärken, in dem der Wettlauf um höhere Leistung und geringere Latenz immer schneller wird. Die angestrebte Transaktion zeigt, wie stark sich Anbieter aufrüsten, um von der globalen Nachfrage nach KI-Rechenpower zu profitieren.

