Bilfinger Aktie bestätigt den positiven Trend - 02.12.2025

Die Bilfinger Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +5,08 % auf 103,90€ zulegen. Das sind +5,03 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Bilfinger Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,44 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 103,90€, mit einem Plus von +5,08 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Bilfinger ist ein führender Industriedienstleister, spezialisiert auf die Optimierung von Anlagen in der Prozessindustrie. Hauptdienstleistungen umfassen Engineering, Wartung und Betrieb. Stark in Europa, mit Präsenz in Nordamerika und Nahost. Konkurrenten: Fluor, Jacobs, TechnipFMC. USP: Expertise in Prozessindustrie, maßgeschneiderte Effizienzlösungen.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Bilfinger über einen Zuwachs von +12,76 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bilfinger Aktie damit um +3,96 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,18 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Bilfinger +115,10 % gewonnen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,15 % geändert.

Bilfinger Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,96 % 1 Monat +5,18 % 3 Monate +12,76 % 1 Jahr +127,72 %

Informationen zur Bilfinger Aktie

Es gibt 38 Mio. Bilfinger Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,91 Mrd.EUR € wert.

Nach einem schwachen Auftakt des Börsenmonats Dezember dürften sich die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Dienstag stabilisieren. Die Kursgewinne dürften sich in engen Grenzen halten. Der X-Dax signalisierte den deutschen Leitindex knapp eine …

Der Industriedienstleister Bilfinger will in den kommenden Jahren noch schneller wachsen als bisher und zudem profitabler werden. Das Unternehmen peile bis 2030 im Schnitt ein jährliches Umsatzplus von 8 bis 10 Prozent an, teilte das …

Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

Bilfinger Aktie jetzt kaufen?

Ob die Bilfinger Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bilfinger Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.