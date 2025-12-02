    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    Börsen Start Update

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Börsenstart Europa - 02.12. - FTSE Athex 20 stark +1,95 %

    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Börsen Start Update - Börsenstart Europa - 02.12. - FTSE Athex 20 stark +1,95 %
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Der DAX steht aktuell (09:59:53) bei 23.711,25 PKT und steigt um +0,64 %.
    Top-Werte: Bayer +12,53 %, Siemens Energy +2,98 %, Deutsche Bank +1,85 %
    Flop-Werte: Vonovia -1,59 %, adidas -0,91 %, Daimler Truck Holding -0,83 %

    Der MDAX steht bei 29.449,14 PKT und gewinnt bisher +0,12 %.
    Top-Werte: Hochtief +5,06 %, Bilfinger +4,12 %, Hugo Boss +2,16 %
    Flop-Werte: Gerresheimer -1,72 %, CTS Eventim -1,55 %, Evonik Industries -1,33 %

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.231,83€
    Basispreis
    15,42
    Ask
    × 14,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.160,00€
    Basispreis
    16,34
    Ask
    × 14,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der TecDAX steht aktuell (09:59:56) bei 3.546,37 PKT und fällt um -0,07 %.
    Top-Werte: SUESS MicroTec +2,07 %, SILTRONIC AG +1,90 %, Nordex +1,12 %
    Flop-Werte: Jenoptik -2,51 %, Kontron -1,17 %, Eckert & Ziegler -1,13 %

    Der E-Stoxx 50 steht bei 5.697,69 PKT und gewinnt bisher +0,54 %.
    Top-Werte: Bayer +12,53 %, Siemens Energy +2,98 %, Banco Santander +2,00 %
    Flop-Werte: Adyen Parts Sociales -1,20 %, Prosus Registered (N) -1,12 %, adidas -0,91 %

    Der ATX steht bei 5.059,95 PKT und gewinnt bisher +0,20 %.
    Top-Werte: Erste Group Bank +2,32 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +1,50 %, BAWAG Group +1,21 %
    Flop-Werte: DO & CO -1,97 %, Andritz -1,56 %, Wienerberger -1,46 %

    Der SMI steht aktuell (09:59:55) bei 12.858,65 PKT und steigt um +0,37 %.
    Top-Werte: Holcim +1,13 %, ABB +0,96 %, Alcon +0,90 %
    Flop-Werte: Kuehne + Nagel International -1,02 %, Swisscom -0,65 %, Partners Group Holding -0,49 %

    Der CAC 40 steht bei 8.118,43 PKT und gewinnt bisher +0,44 %.
    Top-Werte: Carrefour +1,82 %, BNP Paribas (A) +1,70 %, Credit Agricole +1,66 %
    Flop-Werte: ORANGE -2,83 %, Dassault Systemes -1,09 %, Airbus -0,58 %

    Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.783,30 PKT und steigt um +0,05 %.
    Top-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) +2,75 %, Nordea Bank Abp +1,01 %, ABB +0,96 %
    Flop-Werte: Getinge (B) -1,09 %, AstraZeneca -0,83 %, Assa Abloy Registered (B) -0,54 %

    Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:21) bei 5.220,00 PKT und steigt um +1,95 %.
    Top-Werte: Eurobank Ergasias Services and Holdings +2,42 %, Hellenic Telecommunications Organizations +2,03 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,79 %
    Flop-Werte: Viohalco -1,64 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -1,41 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +0,32 %



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Börsen Start Update Börsenstart Europa - 02.12. - FTSE Athex 20 stark +1,95 % Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.