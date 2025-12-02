Börsenstart Europa - 02.12. - FTSE Athex 20 stark +1,95 %

Der MDAX steht bei 29.449,14 PKT und gewinnt bisher +0,12 %. Top-Werte: Hochtief +5,06 %, Bilfinger +4,12 %, Hugo Boss +2,16 % Flop-Werte: Gerresheimer -1,72 %, CTS Eventim -1,55 %, Evonik Industries -1,33 %

Der DAX steht aktuell (09:59:53) bei 23.711,25 PKT und steigt um +0,64 %. Top-Werte: Bayer +12,53 %, Siemens Energy +2,98 %, Deutsche Bank +1,85 % Flop-Werte: Vonovia -1,59 %, adidas -0,91 %, Daimler Truck Holding -0,83 %

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!

Der TecDAX steht aktuell (09:59:56) bei 3.546,37 PKT und fällt um -0,07 %.

Top-Werte: SUESS MicroTec +2,07 %, SILTRONIC AG +1,90 %, Nordex +1,12 %

Flop-Werte: Jenoptik -2,51 %, Kontron -1,17 %, Eckert & Ziegler -1,13 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.697,69 PKT und gewinnt bisher +0,54 %.

Top-Werte: Bayer +12,53 %, Siemens Energy +2,98 %, Banco Santander +2,00 %

Flop-Werte: Adyen Parts Sociales -1,20 %, Prosus Registered (N) -1,12 %, adidas -0,91 %

Der ATX steht bei 5.059,95 PKT und gewinnt bisher +0,20 %.

Top-Werte: Erste Group Bank +2,32 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +1,50 %, BAWAG Group +1,21 %

Flop-Werte: DO & CO -1,97 %, Andritz -1,56 %, Wienerberger -1,46 %

Der SMI steht aktuell (09:59:55) bei 12.858,65 PKT und steigt um +0,37 %.

Top-Werte: Holcim +1,13 %, ABB +0,96 %, Alcon +0,90 %

Flop-Werte: Kuehne + Nagel International -1,02 %, Swisscom -0,65 %, Partners Group Holding -0,49 %

Der CAC 40 steht bei 8.118,43 PKT und gewinnt bisher +0,44 %.

Top-Werte: Carrefour +1,82 %, BNP Paribas (A) +1,70 %, Credit Agricole +1,66 %

Flop-Werte: ORANGE -2,83 %, Dassault Systemes -1,09 %, Airbus -0,58 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.783,30 PKT und steigt um +0,05 %.

Top-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) +2,75 %, Nordea Bank Abp +1,01 %, ABB +0,96 %

Flop-Werte: Getinge (B) -1,09 %, AstraZeneca -0,83 %, Assa Abloy Registered (B) -0,54 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:21) bei 5.220,00 PKT und steigt um +1,95 %.

Top-Werte: Eurobank Ergasias Services and Holdings +2,42 %, Hellenic Telecommunications Organizations +2,03 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,79 %

Flop-Werte: Viohalco -1,64 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -1,41 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +0,32 %