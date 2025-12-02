Gamechanger im Monsanto-Streit? Bayer auf dem höchsten Stand seit 2 Jahren!

Die Aktie der Leverkusener sprang am Dienstagmorgen um bis zu 15 Prozent an, am Vormittag beträgt das Plus noch rund 12 Prozent. Allein im vergangenen Monat konnten die Papiere damit um rund 30 Prozent zulegen. Seit Jahresbeginn haben sich die Papiere schon um rund 75 Prozent erholt. Der Kurssprung am Dienstag markierte den höchsten Tagesgewinn seit 17 Jahren.

Eine überraschende Wende bei Bayers Dauerthema Glyphosat hat die Aktie am Dienstag auf den höchsten Stand seit Anfang 2024 katapultiert. Der US-Generalstaatsanwalt John Sauer empfahl dem Supreme Court, die Berufung des Konzerns gegen ein Millionenurteil aus Missouri anzunehmen – ein Schritt, der den Ausgang von zehntausenden Klagen maßgeblich beeinflussen könnte.

Im Kern geht es um die Frage, ob Bundesrecht über dem Landesrecht steht, wenn es um Warnhinweise für zugelassene Pestizide geht. Bayer argumentiert, dass die Umweltbehörde EPA nie eine Krebswarnung für Roundup verlangt habe – und damit Klagen wegen angeblich fehlender Hinweise unzulässig seien. Eine Jury hatte im Fall des Krebspatienten John Durnell dennoch 1,25 Millionen US-Dollar zugesprochen. Bayer legte Berufung ein und hofft nun, dass der Supreme Court Grundsatzklarheit schafft.

"Seit der Monsanto-Übernahme vor acht Jahren hat das Unternehmen zehn Milliarden Euro für Vergleiche gezahlt und weitere sieben Milliarden Euro zurückgestellt", schreibt Marktexperte Jürgen Molnar. "Sollte Bayer alle diese Risiken mit einer positiven Entscheidung in Washington abschütteln können, würde die Aktie plötzlich für viele Anleger wieder investierbar. Für den DAX-Konzern wäre es der absolute Gamechanger und die Aktie könnte in den kommenden Wochen und Monaten endlich aus dem tiefen und langen Tal der Tränen hinausklettern."

Sauer betonte in seiner 24-seitigen Stellungnahme, dass die US-Appellationsgerichte in dieser Frage uneins seien. Deshalb solle der Supreme Court den Fall übernehmen, um die Reichweite des Bundesrechts festzulegen. Für Bayer steht viel auf dem Spiel: Der Konzern sieht sich weiterhin rund 67.000 Klagen gegenüber, obwohl bereits mehr als 130.000 Verfahren erledigt wurden. Seit der Monsanto-Übernahme 2018 kommt das Unternehmen nicht aus der juristischen Abwärtsspirale – zwölfstellige Vergleichssummen und milliardenschwere Urteile haben die Aktie in den Keller gedrückt.

CEO Bill Anderson sieht nun eine Chance auf Entlastung. Er begrüßte die Unterstützung der Regierung und spricht von dringend benötigter Rechtssicherheit für US-Landwirte und Investitionen. Der Supreme Court wird voraussichtlich bis Januar entscheiden, ob er den Fall annimmt.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

