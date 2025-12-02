Airbus nach dem Kursrutsch: Geeignete (Turbo)-Calls für Gegenbewegung

Da die Probleme relativ einfach zu beheben seien, sehen Experten im jüngsten Kursrücksetzer einen günstigen Zeitpunkt für einen Einstieg in die Aktie und bekräftigten mit Kurszielen von bis zu 240 Euro (JP Morgan und RBC Capital Markets) ihre Kaufempfehlungen für die Airbus-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 205 Euro erholt, wo sie zuletzt am 28.11.25 gehandelt wurde.

Nachdem die Airbus-Aktie (ISIN: NL0000235190) im Frühjahr 2025 bei 130 Euro eine kräftige Aufwärtsbewegung gestartet hatte, die am 30.10.25 auf einem vorläufigen Hoch bei 216,85 Euro gipfelte, geriet die Aktie trotz guter 9-Monatszahlen unter Druck. Zuletzt drückte die Schwäche der Rüstungsaktien und die Softwareprobleme beim A320 den Aktienkurs bis zum 1.12.25 auf bis zu 182,38 Euro. Mittlerweile wird die Aktie wieder bei 191,60 Euro gehandelt.

Call-Optionsschein mit Strike bei 195 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Airbus-Aktie mit Basispreis 195 Euro, Bewertungstag 20.3.25, BV 0,1, ISIN: DE000UJ28650, wurde beim Airbus-Aktienkurs von 191,60 Euro mit 1,08 – 1,09 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs in spätestens zwei Wochen der Anstieg auf 205 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls bei etwa 1,67 Euro (+53 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 178,693 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Airbus-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 178,693 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MM27XV6, wurde beim Airbus-Kurs von 191,60 Euro mit 1,33 – 1,34 Euro taxiert.

Wenn die Airbus-Aktie in nächster Zeit auf 205 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,63 Euro (+96 Prozent) erhöhen – sofern die Airbus-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 172,30 Euro

Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die Airbus-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 172,30 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PJ6V0G9, wurde beim Airbus-Kurs von 191,60 Euro mit 2,00 – 2,01 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg auf 205 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 3,27 Euro (+63 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Airbus-Aktien oder von Hebelprodukten auf Airbus-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.