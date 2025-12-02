CEOTRONICS: Korrektur zum Halbjahres-Umsatz & Auftragsentwicklung 2025/2026
Rekordumsatz, sinkender Auftragsbestand und neue Chancen im Verteidigungsmarkt: CEOTRONICS AG blickt auf ein dynamisches erstes Halbjahr 2025/2026.
- CEOTRONICS AG erzielte im ersten Halbjahr 2025/2026 einen Rekordumsatz von ca. 34,2 Mio. Euro, was einer Steigerung von ca. 61,5% entspricht.
- Der Auftragsbestand zum 30. November 2025 beträgt ca. 39,6 Mio. Euro, was einem Rückgang von ca. 43,9% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Der Auftragseingang im Berichtszeitraum lag bei ca. 13,8 Mio. Euro, was ca. 33,5% unter dem Vorjahresniveau liegt.
- Die Umsatz- und Ergebnisziele für das laufende Geschäftsjahr wurden bestätigt, mit einem mittelfristigen Umsatzziel von 65 Mio. Euro.
- Ein geplanter Auftrag für das dritte SmG-Los „2026“ könnte den Auftragsbestand signifikant erhöhen, wurde jedoch noch nicht vor dem Halbjahresende erreicht.
- Die deutschen Verteidigungsausgaben sollen 2026 auf 108,2 Mrd. Euro ansteigen, was positive Auswirkungen auf CEOTRONICS AG haben könnte.
Der Kurs von CEOTRONICS lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 12,850EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,53 % im
Minus.
-1,92 %
+18,72 %
-2,62 %
+6,56 %
+83,10 %
+174,26 %
+303,73 %
+104,37 %
