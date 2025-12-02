    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCEOTRONICS AktievorwärtsNachrichten zu CEOTRONICS
    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    CEOTRONICS: Korrektur zum Halbjahres-Umsatz & Auftragsentwicklung 2025/2026

    Rekordumsatz, sinkender Auftragsbestand und neue Chancen im Verteidigungsmarkt: CEOTRONICS AG blickt auf ein dynamisches erstes Halbjahr 2025/2026.

    CEOTRONICS: Korrektur zum Halbjahres-Umsatz & Auftragsentwicklung 2025/2026
    Foto: Iewek Gnos - Unsplash
    • CEOTRONICS AG erzielte im ersten Halbjahr 2025/2026 einen Rekordumsatz von ca. 34,2 Mio. Euro, was einer Steigerung von ca. 61,5% entspricht.
    • Der Auftragsbestand zum 30. November 2025 beträgt ca. 39,6 Mio. Euro, was einem Rückgang von ca. 43,9% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
    • Der Auftragseingang im Berichtszeitraum lag bei ca. 13,8 Mio. Euro, was ca. 33,5% unter dem Vorjahresniveau liegt.
    • Die Umsatz- und Ergebnisziele für das laufende Geschäftsjahr wurden bestätigt, mit einem mittelfristigen Umsatzziel von 65 Mio. Euro.
    • Ein geplanter Auftrag für das dritte SmG-Los „2026“ könnte den Auftragsbestand signifikant erhöhen, wurde jedoch noch nicht vor dem Halbjahresende erreicht.
    • Die deutschen Verteidigungsausgaben sollen 2026 auf 108,2 Mrd. Euro ansteigen, was positive Auswirkungen auf CEOTRONICS AG haben könnte.

    Der Kurs von CEOTRONICS lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 12,850EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,53 % im Minus.


    CEOTRONICS

    -1,92 %
    +18,72 %
    -2,62 %
    +6,56 %
    +83,10 %
    +174,26 %
    +303,73 %
    +104,37 %
    ISIN:DE0005407407WKN:540740





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    CEOTRONICS: Korrektur zum Halbjahres-Umsatz & Auftragsentwicklung 2025/2026 Rekordumsatz, sinkender Auftragsbestand und neue Chancen im Verteidigungsmarkt: CEOTRONICS AG blickt auf ein dynamisches erstes Halbjahr 2025/2026.