    Hochtief - Aktie steigt kräftig - 02.12.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Hochtief Aktie bisher um +5,03 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Hochtief Aktie.

    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Hochtief ist ein global führendes Bauunternehmen, spezialisiert auf Infrastrukturprojekte. Es bietet Bau- und Ingenieurdienstleistungen an und ist international stark vertreten. Hauptkonkurrenten sind Vinci, ACS und Skanska. Hochtief punktet mit innovativen Bauverfahren und starker Präsenz in den USA und Australien.

    Hochtief Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.12.2025

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Hochtief Aktie. Mit einer Performance von +5,03 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Hochtief Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,60 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 309,20, mit einem Plus von +5,03 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Hochtief über einen Zuwachs von +35,48 % freuen.

    Allein seit letzter Woche ist die Hochtief Aktie damit um +2,29 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,39 %. Im Jahr 2025 gab es für Hochtief bisher ein Plus von +127,47 %.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,11 % geändert.

    Hochtief Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,29 %
    1 Monat +18,39 %
    3 Monate +35,48 %
    1 Jahr +149,20 %

    Informationen zur Hochtief Aktie

    Es gibt 78 Mio. Hochtief Aktien. Damit ist das Unternehmen 24,01 Mrd.EUR € wert.

    Bilfinger erreichen Rekordhoch und ziehen Hochtief mit


    Neue Wachstumsziele von Bilfinger für die kommenden Jahre haben der Aktie am Dienstagmorgen ein Rekordhoch beschert. Um 6 Prozent auf 105 Euro ging es in der Spitze mit dem Kurs nach oben. Damit ließen die Papiere des Industriedienstleisters die …

    Börsenstart Europa - 02.12. - FTSE Athex 20 stark +1,95 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Dax legt leicht zu - Kurssprung bei Bayer


    Nach einem schwachen Auftakt des Börsenmonats Dezember haben sich die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Dienstag stabilisiert. Die Kursgewinne hielten sich in engen Grenzen. Der Leitindex Dax lag im frühen Handel mit 0,3 Prozent im Plus bei 23.670 …

    Hochtief Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Hochtief Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hochtief Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Hochtief

    +4,97 %
    +2,08 %
    +18,69 %
    +35,76 %
    +147,56 %
    +425,51 %
    +273,38 %
    +231,88 %
    +1.265,85 %
    ISIN:DE0006070006WKN:607000



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



