    RENA GmbH: Teil-Ausschüttung der Insolvenzquote sorgt für Aufsehen

    Anleihegläubiger der RENA GmbH aufgepasst: Im laufenden Insolvenzverfahren stehen noch Quotenauszahlungen aus. Jetzt registrieren, um offene Ansprüche zu sichern.

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Insolvenzverfahren über das Vermögen der RENA GmbH wurde eingeleitet.
    • Teil-Ausschüttung der Insolvenzquote steht noch aus, insbesondere aus der Ausschüttung von Mai 2022.
    • Anleihegläubiger, die ihre Quote noch nicht erhalten haben, sollen sich unter einer angegebenen E-Mail-Adresse registrieren.
    • Nach Prüfung der Ansprüche wird die Ausschüttung der offenen Quote umgehend veranlasst.
    • Registrierte Anleihegläubiger werden automatisch über weitere Quotenausschüttungen informiert.
    • Die Mitteilung wurde von der Thor Schifffahrtsgesellschaft mbH, Mitglied der One Square Group, herausgegeben.






    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
