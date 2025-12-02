RENA GmbH: Teil-Ausschüttung der Insolvenzquote sorgt für Aufsehen
Anleihegläubiger der RENA GmbH aufgepasst: Im laufenden Insolvenzverfahren stehen noch Quotenauszahlungen aus. Jetzt registrieren, um offene Ansprüche zu sichern.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Insolvenzverfahren über das Vermögen der RENA GmbH wurde eingeleitet.
- Teil-Ausschüttung der Insolvenzquote steht noch aus, insbesondere aus der Ausschüttung von Mai 2022.
- Anleihegläubiger, die ihre Quote noch nicht erhalten haben, sollen sich unter einer angegebenen E-Mail-Adresse registrieren.
- Nach Prüfung der Ansprüche wird die Ausschüttung der offenen Quote umgehend veranlasst.
- Registrierte Anleihegläubiger werden automatisch über weitere Quotenausschüttungen informiert.
- Die Mitteilung wurde von der Thor Schifffahrtsgesellschaft mbH, Mitglied der One Square Group, herausgegeben.
