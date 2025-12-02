Aktionäre werden zu Verlierern
Tesla "lächerlich überbewertet" – Burry wettet auf den Absturz der Aktie
Michael Burry warnt, dass Elon Musks Vergütungsplan eine massive Verwässerung auslösen würde. Die Tesla-Bewertung sei "lächerlich überzogen".
- Burry warnt vor massiver Verwässerung durch Musks Plan.
- Tesla-Bewertung ist laut Burry "lächerlich überzogen".
- Institutionelle Investoren zeigen Widerstand gegen Vergütung.
Michael Burry, bekannt aus der Finanzkrise 2008, hat erneut eine Short-Position gegen Tesla aufgebaut – mit der Begründung, die Aktie sei "lächerlich überbewertet". In einem Substack-Beitrag, auf den sich Fortune und Bloomberg beziehen, warnt er, dass insbesondere das von Elon Musk vorgeschlagene Vergütungspaket über 1 Billion US-Dollar die Aktionäre weiter verwässern würde. Burry schätzt, dass Teslas aktienbasierte Vergütung bereits jetzt eine jährliche Verwässerung von "etwa 3,6 Prozent" verursacht – ohne dass Rückkäufe dagegen wirken. "Angesichts der jüngsten Nachrichten über das 1-Billion-Dollar-Gehaltspaket von Elon Musk wird die Verwässerung mit Sicherheit weitergehen", schrieb er. "Die Marktkapitalisierung von Tesla ist heute lächerlich überbewertet und das schon seit geraumer Zeit."
Der Streit um Musks Vergütung dominiert seit Wochen die Debatte. Das Paket ist an ambitionierte Leistungsziele geknüpft und könnte Musk mehrere zig Millionen zusätzliche Tesla-Aktien einbringen. Institutionelle Investoren äußern zunehmend Widerstand: Der norwegische Staatsfonds Norges Bank Investment Management stimmte gegen die Pläne und begründete dies mit Bedenken hinsichtlich "Größe, Verwässerung und unzureichender Minderung der Abhängigkeit von Musk". Damit verlagert sich der Druck erstmals weg von bekannten Leerverkäufern hin zu Großinvestoren.
Auch Analysten verweisen zunehmend auf das Bewertungsrisiko. "Der Markt ist eindeutig nervös, was die Bewertung von Tesla im Vergleich zu den Fundamentaldaten angeht. Es muss sehr schnell viel richtig laufen, um die aktuelle Bewertung zu rechtfertigen", sagte Tareck Horchani von Maybank Securities. Tesla wird aktuell mit nahezu dem 200-fachen des für die kommenden zwölf Monate erwarteten Gewinns gehandelt – ein Niveau, das selbst im Hightech-Sektor herausragt.
Burry kritisierte zudem die wechselnden Unternehmensnarrative rund um Tesla: "Der Elon-Kult setzte voll auf Elektroautos, bis die Konkurrenz auftauchte, dann voll auf autonomes Fahren, bis die Konkurrenz auftauchte, und jetzt voll auf Roboter – bis die Konkurrenz auftaucht." Seine neue Tesla-Wette erfolgt kurz nach der formalen Abmeldung seiner Firma Scion Asset Management, was darauf hindeutet, dass er seine Analysen künftig direkt über seinen Substack "Cassandra Unchained" verbreiten will.
Die Tesla-Aktie hat in diesem Jahr lediglich 6,5 Prozent zugelegt und damit den Nasdaq 100, der rund 21 Prozent gestiegen ist, deutlich unterperformt.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion