Tesla "lächerlich überbewertet" – Michael Burry wettet auf den Absturz der Aktie

Michael Burry, bekannt aus der Finanzkrise 2008, hat erneut eine Short-Position gegen Tesla aufgebaut – mit der Begründung, die Aktie sei "lächerlich überbewertet". In einem Substack-Beitrag, auf den sich Fortune und Bloomberg beziehen, warnt er, dass insbesondere das von Elon Musk vorgeschlagene Vergütungspaket über 1 Billion US-Dollar die Aktionäre weiter verwässern würde. Burry schätzt, dass Teslas aktienbasierte Vergütung bereits jetzt eine jährliche Verwässerung von "etwa 3,6 Prozent" verursacht – ohne dass Rückkäufe dagegen wirken. "Angesichts der jüngsten Nachrichten über das 1-Billion-Dollar-Gehaltspaket von Elon Musk wird die Verwässerung mit Sicherheit weitergehen", schrieb er. "Die Marktkapitalisierung von Tesla ist heute lächerlich überbewertet und das schon seit geraumer Zeit."

Der Streit um Musks Vergütung dominiert seit Wochen die Debatte. Das Paket ist an ambitionierte Leistungsziele geknüpft und könnte Musk mehrere zig Millionen zusätzliche Tesla-Aktien einbringen. Institutionelle Investoren äußern zunehmend Widerstand: Der norwegische Staatsfonds Norges Bank Investment Management stimmte gegen die Pläne und begründete dies mit Bedenken hinsichtlich "Größe, Verwässerung und unzureichender Minderung der Abhängigkeit von Musk". Damit verlagert sich der Druck erstmals weg von bekannten Leerverkäufern hin zu Großinvestoren.