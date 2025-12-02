Samsung greift Apple an: Dieses Smartphone sprengt alle Erwartungen

Samsung setzt im globalen Smartphone-Geschäft zum nächsten Schlag gegen Apple an. Der Konzern bringt mit dem Galaxy Z TriFold das erste weltweit erhältliche Smartphone auf den Markt, das sich zweimal faltet und damit eine neue Geräteklasse definiert. Das Modell startet zunächst in Südkorea und weiteren Märkten und soll in den Vereinigten Staaten im ersten Quartal 2026 erscheinen. Apple arbeitet laut Branchenkreisen selbst an einem einmal faltbaren Gerät, das frühestens Ende kommenden Jahres erwartet wird.

Das Galaxy Z TriFold entfaltet sich zu einem zehn Zoll großen Bildschirm und erreicht damit beinahe Tablet-Format. Außen bleibt ein separates 6,5 Zoll großes Display nutzbar. Der in sich geschützte Bildschirm unterscheidet sich von Huaweis Z-Falt-Technik, bei der Teile des Hauptdisplays außen liegen.

Das große Display erlaubt das parallele Arbeiten in mehreren Anwendungen. Nutzer können E-Mails schreiben, während auf der anderen Seite ein Dokument geöffnet bleibt. Angeschlossen an Tastatur und Maus verwandelt sich das Gerät in einen kleinen Arbeitsplatz. Im zugeklappten Zustand passt es dennoch in die Jackentasche. Samsung-Co-Chef Roh Tae-moon verspricht den "perfekten Ausgleich aus Portabilität, Premium-Leistung und Produktivität in einem Gerät".

Kostenfalle und Robustheitsrisiken

Der Konzern hat den Preis für die Vereinigten Staaten noch nicht veröffentlicht. In Südkorea startet das Modell jedoch bei umgerechnet rund 2.445 US-Dollar. "Der praktische Nutzer wird sich eher nicht dafür entscheiden", warnt Tom Kang von Counterpoint Research. Zudem bleibt offen, wie robust die beiden Scharniere im Alltag sind. Auch das Format ist deutlich sperriger als bei herkömmlichen Smartphones oder einfach faltenden Modellen.

Ein Markt mit Wachstum – aber klein

Seit Samsungs erstem Faltgerät vor fast sieben Jahren stiegen die Verkaufszahlen weltweit langsam und bleiben in den Vereinigten Staaten ein Nischenmarkt. Dort lag der Anteil faltbarer Geräte im vergangenen Jahr bei nur 2 Prozent. Counterpoint erwartet einen Anstieg auf bis zu 6 Prozent bis 2027, falls Apple den Markt tatsächlich betritt.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion