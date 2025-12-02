    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrostrategy (Doing business Strategy) (A) AktievorwärtsNachrichten zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

    Krypto-Crash

    881 Aufrufe 881 0 Kommentare 0 Kommentare

    CEO skizziert Horror-Szenario: Wann Strategy Bitcoin wirklich verkaufen müsste

    Bitcoin ist eingebrochen – und Strategy rutscht näher an den Punkt, an dem ein Verkauf nicht mehr vermeidbar wäre. Der CEO nennt eine einzige Kennzahl, die alles entscheidet.

    Für Sie zusammengefasst
    • Bitcoin-Einbruch zwingt Strategy zu möglichen Verkäufen.
    • mNAV unter 1 könnte kritische Verkaufsentscheidung auslösen.
    • Privatanleger erleiden massive Verluste durch gehebelte ETFs.
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    Krypto-Crash - CEO skizziert Horror-Szenario: Wann Strategy Bitcoin wirklich verkaufen müsste
    Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Rafael Henrique

    Bitcoin ist massiv eingebrochen – und erstmals räumt der größte Unternehmenshalter der Welt offen ein, dass Verkäufe unausweichlich werden könnten. Strategy-CEO Phong Le erklärte, sein Unternehmen müsse Bitcoin veräußern, falls die entscheidende Bewertungskennzahl mNAV – das Verhältnis von Marktkapitalisierung zu Bitcoin-Bestand – unter 1 fällt. "Wenn dies doch der Fall wäre und wir keinen anderen Zugang zu Kapital hätten, würden wir Bitcoin verkaufen", sagte er. Das wäre jedoch "nur der letzte Ausweg".

    Der Druck steigt: Bitcoin notiert rund 31 Prozent unter dem Oktober-Rekord, Strategy-Aktien sind in den vergangenen Wochen zweistellig eingebrochen. Die Furcht, dass Strategy Dividenden- und Zinszahlungen nicht mehr ohne Verkäufe stemmen kann, wuchs zuletzt spürbar. Um die Lage zu stabilisieren, legte das Unternehmen nun eine Reserve von 1,4 Milliarden US-Dollar an, die mindestens 21 Monate an Zahlungsverpflichtungen abdecken soll. Founder Michael Saylor nannte den Schritt "den nächsten Schritt in unserer Entwicklung".

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    7.401,55€
    Basispreis
    4,95
    Ask
    × 13,75
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.255,55€
    Basispreis
    5,03
    Ask
    × 13,67
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Doch während Strategy versucht, Vertrauen zurückzugewinnen, erleben Privatanleger im Umfeld des Konzerns massive Verluste. Gehebelte ETFs, die die Tagesbewegungen der Strategy-Aktie verdoppeln, sind in diesem Jahr um mehr als 80 Prozent eingebrochen. Die Produkte MSTX, MSTU und der im Juni gestartete MSTP haben seit Oktober rund 1,5 Milliarden US-Dollar an Vermögen verloren. Experten warnen vor dem "Volatilitätsverfall" der Konstrukte, die sowohl Schwankungen als auch Abwärtsphasen potenzieren. "Das zeigt einmal mehr, dass gehebelte Einzelaktien-ETFs … Gewinne sehr schnell wieder zunichte machen können", zitiert Bloomberg Roxanna Islam von ETF Shop TMX VettaFi.

    Tipp aus der RedaktionKrypto-Bros aufgepasst! Über SMARTBROKER+ handeln Sie über 20 verschiedene Kryptos. Jetzt loslegen!

     

    Der mNAV selbst liegt nur noch bei etwa 1,15 – eine Zone, die das Management intern als kritisch bewertet. Parallel droht Strategy wegen der Kursverluste sogar aus großen Indizes zu fallen. JPMorgan warnte vor möglichen Ausschlüssen aus MSCI USA und Nasdaq 100, was milliardenschwere passive Abflüsse auslösen könnte.

    Trotz der Turbulenzen bleibt Le optimistisch: Solange Bitcoin langfristig deutlich besser abschneide als der S&P 500, "werden wir gewinnen". Analysten verweisen jedoch darauf, dass ein Bruch der Marke von 80.000 US-Dollar der nächste Belastungstest wäre – und möglicherweise den Punkt markiert, an dem Strategy seine eigenen Bitcoins tatsächlich anrühren muss.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

    Die neuesten Krypto-News lesen Sie jeden Freitag in unserem Krypto-Journal. Jetzt abonnieren!



    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Krypto-Crash CEO skizziert Horror-Szenario: Wann Strategy Bitcoin wirklich verkaufen müsste Bitcoin ist eingebrochen – und Strategy rutscht näher an den Punkt, an dem ein Verkauf nicht mehr vermeidbar wäre. Der CEO nennt eine einzige Kennzahl, die alles entscheidet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von TTMzero
     