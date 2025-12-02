Bitcoin dürfte bis 70.000 Dollar fallen (das macht Charttechnik wahrscheinlich) - das hat viel mit Japan zu tun und dem Carry-Trade. Wird Strategy von Michael Saylor einen weiteren Abverkauf von Bitcoin überstehen können? Blickt man auf Bitcoin, so fällt die Parallelität zum Kursverlauf des Yen auf - und das ist kein Zufall! Denn es geht um Liquidität, also den Treibstoff für Krypto-Assets. Wenn dieser Treibstoff weniger wird, kommen sowohl Bitcoin als auch Michael Saylor und Strategy mit dem "offenen Ponzi-Schema" unter Druck. Wer Kryptos handelt, sollte daher nach Japan und auf die Bank of Japan kucken..



Das Video "Bitcoin Kursziel 70.000, Japan als Schicksal - wann explodiert Strategy?" sehen Sie hier..