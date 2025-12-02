    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Videoausblick

    1497 Aufrufe 1497 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Bitcoin Kursziel 70.000, Japan als Schicksal - wann explodiert Strategy?

    ird Strategy von Michael Saylor einen weiteren Abverkauf von Bitcoin überstehen können? Blickt man auf Bitcoin, so fällt die Parallelität zum Kursverlauf des Yen auf

    Bitcoin dürfte bis 70.000 Dollar fallen (das macht Charttechnik wahrscheinlich) - das hat viel mit Japan zu tun und dem Carry-Trade. Wird Strategy von Michael Saylor einen weiteren Abverkauf von Bitcoin überstehen können? Blickt man auf Bitcoin, so fällt die Parallelität zum Kursverlauf des Yen auf - und das ist kein Zufall! Denn es geht um Liquidität, also den Treibstoff für Krypto-Assets. Wenn dieser Treibstoff weniger wird, kommen sowohl Bitcoin als auch Michael Saylor und Strategy mit dem "offenen Ponzi-Schema" unter Druck. Wer Kryptos handelt, sollte daher nach Japan und auf die Bank of Japan kucken..

    Hinweise aus Video:

    1. Strategy-Absturz trifft Bitcoin-Fans: 80%-Crash von Hebel-ETFs

    2. Big-Short-Investor Burry nimmt Musk ins Visier: Wette gegen Tesla

     

    Das Video "Bitcoin Kursziel 70.000, Japan als Schicksal - wann explodiert Strategy?" sehen Sie hier..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Videoausblick Bitcoin Kursziel 70.000, Japan als Schicksal - wann explodiert Strategy? Bitcoin dürfte bis 70.000 Dollar fallen (das macht Charttechnik wahrscheinlich) - das hat viel mit Japan zu tun und dem Carry-Trade