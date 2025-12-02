Videoausblick
Bitcoin Kursziel 70.000, Japan als Schicksal - wann explodiert Strategy?
ird Strategy von Michael Saylor einen weiteren Abverkauf von Bitcoin überstehen können? Blickt man auf Bitcoin, so fällt die Parallelität zum Kursverlauf des Yen auf
Bitcoin dürfte bis 70.000 Dollar fallen (das macht Charttechnik wahrscheinlich) - das hat viel mit Japan zu tun und dem Carry-Trade. Wird Strategy von Michael Saylor einen weiteren Abverkauf von
Bitcoin überstehen können? Blickt man auf Bitcoin, so fällt die Parallelität zum Kursverlauf des Yen auf - und das ist kein Zufall! Denn es geht um Liquidität, also den Treibstoff für
Krypto-Assets. Wenn dieser Treibstoff weniger wird, kommen sowohl Bitcoin als auch Michael Saylor und Strategy mit dem "offenen Ponzi-Schema" unter Druck. Wer Kryptos handelt, sollte daher nach
Japan und auf die Bank of Japan kucken..
Hinweise aus Video:
