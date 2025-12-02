Kissigs Börsengeschichte(n): Am 02.12.2001 kollabierte US-Energiehändler Enron und zog Kunden, Mitarbeiter, Wirtschaftsprüfer und die Börsen in seinen Skandalstrudel hinein
Am 2. Dezember 2001 jagte die Pleite des Energiekonzerns Enron Schockwellen um den Globus. Die Insolvenz gilt als einer der größten Unternehmensskandale der modernen Finanzgeschichte und ihre Auswirkungen für die globale Wirtschaftswelt sind bis heute zu spüren
Der spektakuläre Kollaps entlarvte ein weitreichendes Netzwerk aus Bilanzmanipulationen, Zweckgesellschaften und systematischen Täuschungen, die jahrelang unentdeckt geblieben waren. Als Folge dieses Skandals änderte sich das Verständnis von Unternehmensführung, Wirtschaftsprüfung und Finanzaufsicht nachhaltig und führte zu tiefgreifenden regulatorischen Reformen. Um nachvollziehen zu können, wie ein angebliches Vorzeigeunternehmen so vollständig kollabieren konnte, wagen wir einen Blick auf Enrons Geschäftsmodell, die perfiden Betrugsmethoden und die weitreichenden Folgen des Zusammenbruchs...
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen