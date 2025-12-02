Dieser Analyst warnt vor drastischer Korrektur der Nvidia-Aktie

In einem Marktumfeld, in dem die Mehrheit der Analysten Nvidia weiterhin als klaren Gewinner der KI-Revolution sieht, sorgt ein einzelner Name für Irritation: Jay Goldberg von Seaport Research Partners. Er ist derzeit der einzige von 66 Nvidia-Beobachtern an der Wall Street, der die Aktie mit "Sell" einstuft.

Goldberg bekräftigte in einer Analyse sein Verkaufsrating für Nvidia. Sein Kursziel von 140 US-Dollar liegt damit deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 180 US-Dollar. Dies entspricht einem Rückgang von etwa 28 Prozent, obwohl die Aktie in diesem Jahr um 20 Prozent zugelegt hat.

Laut TipRanks zählt Goldberg zu den schwächsten Analysten unter mehr als 10.000 erfassten Marktbeobachtern. Seine Trefferquote liegt nur bei 29 Prozent, die durchschnittliche Rendite seiner Empfehlungen ist mit minus 5,8 Prozent sogar negativ.

Goldberg warnt vor wachsendem Wettbewerbsdruck

In seiner Analyse betonte Goldberg, dass Nvidia operativ weiterhin solide dastehe. Doch der enorme Druck des KI-Booms führe dazu, dass das Unternehmen zunehmend auf "Sales Mechanisms" und "intransparente Buchungslogiken" zurückgreife.

"Wir sehen nichts Illegales oder Böswilliges", schreibt er. "Aber Nvidia nutzt eine Reihe von Maßnahmen, die in den offiziellen Finanzdaten noch nicht vollständig abgebildet sind – und diese Mechanismen werden im kommenden Jahr erheblich an Bedeutung gewinnen."

26 Milliarden US-Dollar Prepaid-Cloudkosten

Besonders kritisch sieht Goldberg die 26 Milliarden US-Dollar, die Nvidia als vorausbezahlte Cloud-Compute-Ausgaben bilanziert. Offiziell sollen diese Mittel für Forschung und Entwicklung sowie Cloud-Angebote der DGX-Plattform genutzt werden. Goldberg hält das für unwahrscheinlich: Weder benötige die F&E derart hohe Beträge, noch seien die geplanten Cloud-Services groß genug, um das Volumen vollständig zu absorbieren.

Er interpretiert die Zahl als eine Art indirekten Rabatt für wichtige Kunden. Nvidia sichere diesen laut Goldberg zu, überschüssige Kapazitäten zurückzukaufen, falls die Käufer ihrer KI-Systeme diese nicht vollständig auslasten – ein finanzielles Rückversicherungsmodell, das bisher kaum diskutiert wurde.

Investitionen und Verpflichtungen steigen dramatisch an

Zudem verweist Goldberg auf Nvidias stark gewachsenen Working Capital und die Vielzahl an Beteiligungen und finanziellen Zusagen gegenüber Partnerunternehmen. Nvidia investierte allein dieses Jahr rund 6 Milliarden US-Dollar in private Firmen und hat weitere 17 Milliarden US-Dollar an Zusagen ausgesprochen, darunter fünf Milliarden US-Dollar an Intel.

"Nvidia kann argumentieren, dass sich diese Investitionen amortisieren, da die geförderten Unternehmen später Nvidia-Systeme kaufen. Dennoch nimmt der Umfang dieser Strategie enorm zu – und zeigt, wie intensiv der Wettbewerb geworden ist", mahnt Goldberg.

Google als ernstzunehmender Herausforderer

Als zusätzlichen Gegenwind führt der Seaport-Analyst Googles eigene TPU-Chips an. Diese seien zwar nicht für alle Workloads geeignet, würden Nvidia-Systeme in vielen Bereichen aber bereits übertreffen. Überraschend sei zudem, wie erfolgreich Google inzwischen Drittanbietern die Nutzung der TPU-Plattform schmackhaft mache.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 156EUR auf Tradegate (02. Dezember 2025, 12:29 Uhr) gehandelt.





