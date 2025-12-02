"Code Red" bei OpenAI! Google droht, die KI-Vorherrschaft zu übernehmen

OpenAI-Chef Sam Altman hat intern den "Code Red" ausgerufen und angekündigt, alle Kräfte auf die Verbesserung von ChatGPT zu konzentrieren. Laut einem internen Memo, das dem Wall Street Journal vorliegt, verschiebt das Unternehmen andere Produkte und legt den Fokus auf mehr Personalisierung, höhere Geschwindigkeit und zuverlässigere Antworten. Altman erklärte in der Nachricht an die Belegschaft, dass OpenAI bei der alltäglichen Nutzererfahrung "mehr Arbeit leisten" müsse.

Der Alarm kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Google mit seinem neuen Gemini-Modell OpenAI auf Benchmark-Tests überholt hat und der Aktienkurs des Konzerns stark reagierte.

Seit dem Start des Bildgenerators Nano Banana wuchs die Zahl der monatlich aktiven Nutzer von 450 Millionen im Juli auf 650 Millionen im Oktober. Auch Anthropic gewinnt rapide Marktanteile im Unternehmenssegment.

Milliardeninvestitionen erzwingen Ergebnisse

OpenAI steht unter massivem finanziellen Druck. Das Unternehmen plant Investitionen in Rechenzentren in dreistelliger Milliardenhöhe, ist jedoch nicht profitabel und muss konstant frisches Kapital aufnehmen. Um im Jahr 2030 Gewinne zu erzielen, muss das Unternehmen laut eigenen Angaben den Umsatz auf 200 Milliarden US-Dollar steigern. Finanzchefin Sarah Friar betonte kürzlich, dass ein Börsengang nicht unmittelbar geplant sei. Die wirtschaftliche Lage von OpenAI ist eng verknüpft mit Partnern wie Nvidia, Microsoft und Oracle.

Interne Neuordnung und tägliche Krisen-Calls

Altman verschiebt Initiativen wie Werbung, KI-Agenten für Gesundheit und Shopping sowie den Assistenten "Pulse". Er forderte Mitarbeitende zu temporären Teamwechseln auf und kündigte tägliche Besprechungen für alle Teams an, die ChatGPT verbessern sollen. Nick Turley, der Leiter von ChatGPT, erklärte auf der Plattform X, man wolle das Produkt ausbauen und gleichzeitig "intuitiver und persönlicher" gestalten.

5/

Our focus now is to keep making ChatGPT more capable, continue growing, and expand access around the world — while making it feel even more intuitive and personal. Thanks for an incredible three years. Lots more to do! — Nick Turley (@nickaturley) December 2, 2025

Leistungsprobleme und neues Modell als Hoffnungsträger

OpenAI kämpfte zuletzt mit Kritik am im August veröffentlichten Modell GPT-5, das von Teilen der Nutzerschaft als distanziert und unzuverlässig empfunden wurde. Im November wurde es benutzerfreundlicher abgestimmt und besser auf Anweisungen getrimmt. Altman kündigte im Memo an, dass ein neues Reasoning-Modell, das kommende Woche erscheinen soll, dem aktuellen Google-Gemini überlegen sei.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,68 % und einem Kurs von 273,3EUR auf Tradegate (02. Dezember 2025, 11:58 Uhr) gehandelt.

