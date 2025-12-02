Nicht ins fallende Messer greifen? Das könnte hier ein Fehler sein!

Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder – Li Auto

Der sinnbildliche Griff ins fallende Messer gilt als einer der am weitesten verbreiteten Fehler unter weniger erfahrenen Anlegerinnen und Anlegern. Oft ist hierfür der sogenannte Anker-Effekt verantwortlich: Dass eine Aktie schon mal deutlich höher notiert hat, führt zum Fehlschluss, dass sie nach einer Korrektur oder einem Crash schon bald wieder auf dem Weg dorthin zurück sein müsste.

Nicht selten ist das genaue Gegenteil der Fall: Einer Aktie, die bereits von Wertverlusten betroffen ist, widerfahren noch höhere Verluste. Der Grund hierfür ist oft eine Verschlechterung der Geschäftslage oder das Platzen einer Spekulationsblase, nachdem sich zu hohe Wachstumserwartungen als unerfüllbar herausgestellt haben. Fundamental sind die Kursrückgänge dann gerechtfertigt.

Immer wieder schießt der Markt dabei aber über das Ziel hinaus. Einer zuvor zu hohen Unternehmensbewertung folgt nicht selten eine unter dem fairen Wert. In diesem Fall kann sich der Mut erfordernde Griff ins fallende Messer mittel- und langfristig als Glücksgriff entpuppen. Das aber funktioniert nur bei solide aufgestellten Unternehmen mit akzeptablen Fundamentaldaten. Genau dieser Umstand ist aktuell beim chinesischen E-Fahrzeughersteller Li Auto der Fall.

Li Auto Chartsignale

Hartnäckiger Abwärtstrend: Die Aktie handelt schon seit mehreren Monaten mit Verlusten und hat rund die Hälfte ihres Wertes eingebüßt.

Die Aktie handelt schon seit mehreren Monaten mit Verlusten und hat rund die Hälfte ihres Wertes eingebüßt. Mehrere Verkaufssignale: Aufgrund der Verluste ist es zu einer Reihe von Verkaufssignalen gekommen, darunter ein sogenanntes Death Cross.

Aufgrund der Verluste ist es zu einer Reihe von Verkaufssignalen gekommen, darunter ein sogenanntes Death Cross. Aktie überverkauft: Zuletzt war Li Auto extrem überverkauft. Damit könnte das Schlimmste hinter den Anteilen liegen.

Zuletzt war Li Auto extrem überverkauft. Damit könnte das Schlimmste hinter den Anteilen liegen. Erste positive Entwicklungen: In den technischen Indikatoren RSI und MACD lassen sich erste Entspannungssignale erkennen, die auf einen Rebound hindeuten.

Li Auto: E-Auto-Luxus made in China

Die chinesische E-Fahrzeugbranche kämpft nach einigen Jahren sehr starken Wachstums mit Problemen, allen voran Überkapazitäten. Das hat dazu geführt, dass selbst die Verkaufszahlen von Branchenprimus BYD zuletzt gefallen sind und das Unternehmen seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr zurückziehen musste. Zu den Absatzschwierigkeiten kommt auch Margendruck, da die Hersteller versuchen, ihre Marktanteile mit aggressiven Nachlässen beisammenzuhalten.

Davon blieb in diesem Jahr auch Li Auto nicht verschont, das sich mit seinen Fahrzeugen in gleich zwei Nischen positioniert hat. Zum einen bedient das Unternehmen das Luxus-Segment und setzt dabei zum anderen auf sogenannte Range-Extender. Das sind kleine, zusätzliche Verbrennungsmotoren, welche reichweitensteigernd zum Antrieb hinzugeschaltet werden können. Das macht die Fahrzeuge auch in weniger gut erschlossenen Regionen attraktiv.

Der Abwärtstrend hat Spuren hinterlassen

Trotz der stabilen Nachfrage nach seinen Fahrzeugen handelt die Aktie von Li Auto in diesem Jahr mit Verlusten in Höhe von 25,2 Prozent. Gegenüber dem Anfang Juli markierten Verlaufshoch von 32,03 US-Dollar haben sich die Anteile inzwischen sogar fast halbiert. Das bedeutet einen hartnäckigen Abwärtstrend, dessen Folgen im Chart gut zu erkennen sind.

Zum einen hat die Aktie zahlreiche Unterstützungen unterschritten, darunter auch die gleitenden Durchschnitte, welche mit einem Death Cross ein Verkaufssignal geliefert haben. Zum anderen ist Li Auto auf den tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr gefallen. Auch das bedeutet üblicherweise ein Signal zum Verkaufen der Aktie.

Dabei ist der Abwärtstrend von fallenden technischen Indikatoren begleitet worden, was auf seine Nachhaltigkeit schließen lässt. Vor allem der Trendstärkeindikator MACD befindet sich bereits seit Anfang März in einer dauerhaften Abwärtsbewegung.

Erholungschance nach überverkauftem Kursniveau

Doch es gibt durchaus Anlass dafür, eine baldige Gegenbewegung zu erwarten. Dem Relative-Stärke-Index zufolge war die Aktie zuletzt stark überverkauft. Von diesen Zuständen hat bereits eine erste Erholung eingesetzt. Dabei ist es auch im Trendstärkeindikator MACD zu einer Bodenbildung gekommen, was als erste bullishe Divergenz und damit als Vorbote einer Trendwende interpretiert werden kann. Zwar zeigt er deutlich unter der Nulllinie liegend noch einen Abwärtstrend der Aktie an, doch seine (rote) Signallinie hat er bereits überwinden können, was ebenfalls Entspannung bedeutet.

Solange die mehrjährige Unterstützung bei 17,50 US-Dollar nicht nachhaltig unterschritten wird, sind die Chancen daher kurz- und mittelfristig auf der Oberseite zu suchen. Mögliche Kursziele sind die Abwärtstrendlinie bei 20,50 US-Dollar sowie der Widerstandsbereich zwischen 22,00 und 22,50 US-Dollar, wo auch die 50-Tage-Linie verläuft.

Attraktive Bewertung, das operative Geschäft gibt es fast geschenkt

Deutlicher größer als beim Blick auf den Chart fallen die Erholungschancen beim Betrachten der Fundamentaldaten aus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt für 2026 bei geschätzten 20,6. Das ist ein Wert über dem anderer E-Fahrzeughersteller. BYD beispielsweise gibt es bereits für das 16,2-Fache der im kommenden Jahr erwarteten Gewinne.

Dafür kann Li Auto bei vielen anderen Kennziffern überzeugen. Das Kurs-Buch-Verhältnis liegt mit 1,8 um 33,7 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,72. Das ist nicht zuletzt eine Folge der üppigen Finanzreserve in Höhe von 13,9 Milliarden US-Dollar, von der nach Abzug aller Verbindlichkeiten 11,35 Milliarden US-Dollar bleiben, was 63 Prozent des Börsenwertes darstellt.

Auch bei operativen Kennzahlen präsentiert sich Li Auto in guter Verfassung. Die am Montag veröffentlichten Verkaufszahlen für November zeigen einen Anstieg der Auslieferungen um 4,4 Prozent auf 33.181 Fahrzeuge. Daraus ergibt sich auf das Gesamtjahr hochgerechnet ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1. Das wiederum entspricht dem Gegenwert von BYD. Steigerungsbedarf besteht dagegen noch bei der Nettomarge, die mit 3,6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt.

An der Wall Street wird das Potenzial auf +40 Prozent geschätzt

Auch an der Wall Street besteht der Verdacht, dass die Aktie aktuell unter ihrem fairen Wert gehandelt wird. Diesen verorten Analystinnen und Analysten im Mittel bei 25,08 US-Dollar, was gegenüber dem Schlusskurs vom Montag einer Upside von fast 40 Prozent entspricht.

Selbst die pessimistischste Einschätzung, eine (von insgesamt drei) Verkaufsempfehlung, sieht den fairen Wert bei 17,02 US-Dollar, was bei einem Kurs von 17,94 US-Dollar kaum noch Abwärtspotenzial bedeutet. Umgekehrt rechnet die optimistischste Einschätzung (eine von 16 Bewertungen mit "Kaufen" oder "Übergewichten") angesichts eines Kursziels von 36,03 US-Dollar mit einer Verdopplung der Anteile. Damit genießt Li Auto auch die Rückendeckung der Wall Street.

Li Auto auf einen Blick

ISIN: US50202M1027

US50202M1027 Marktkapitalisierung: 18,6 Milliarden US-Dollar

18,6 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: -

- KGVe 2026: 20,6

20,6 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen

Kaufen Fairer Wert (laut Konsens): 25,08 US-Dollar

25,08 US-Dollar Aufwärtspotenzial: +39,8 Prozent

Die TrendFinder-Hebel-Idee

Nach empfindlichen Kursverlusten infolge gestiegenen Wettbewerbsdrucks aber insgesamt stabiler Geschäfte handelt die Aktie von Li Auto deutlich unter ihrem fairen Wert. Angesichts dessen, dass die liquiden Finanzreserven fast zwei Drittel des Börsenwertes ausmachen, ist das operative Geschäft sogar noch günstiger als ohnehin schon zu veranschlagen. Damit bietet der Abwärtstrend eine antizyklische, durch die Fundamentaldaten gestützte Einstiegschance.

Mutige Anlegerinnen und Anleger können dabei anstatt auf die Aktie auch auf das KO-Zertifikat JZ1N2C setzen. Das ist angesichts der hohen Volatilität der Aktie, um Verlustrisiken zu minimieren, mit einem eingebauten Stopp-Loss ausgestattet. Sollte Li Auto die KO-Barriere von 15,10 US-Dollar erreichen, verfällt JZ1N2C nicht wertlos, sondern gewährt eine Rückzahlung in Höhe von 2,64 Euro. Diese ergibt sich aus der Differenz zwischen der KO-Barriere und dem Basispreis von 12,04 US-Dollar. Der tagesaktuelle Hebel liegt bei etwa 3,0. Daraus ergibt sich für einige beispielhafte Fälle folgendes Auszahlungsprofil:

Doch Vorsicht: Sollte Li Auto die KO-Barriere oder sogar den Basispreis per Overnight-Gap (Kurslücke) unterschreiten, kann der Restbetrag auch geringer ausfallen als 2,64 Euro – bis hin zum Totalverlust, der auch mithilfe von JZ1N2C nicht vollständig ausgeschlossen werden kann. Daher sollte die Positionsgröße mit Bedacht und dem individuellen Risikoprofil angepasst gewählt werden.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

