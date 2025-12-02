Formation Metals trifft auf lange, kontinuierliche Mineralisierung bei N2

Die neuesten Ergebnisse aus dem laufenden Bohrprogramm von Formation Metals Inc. (CSE: FOMO) beim N2-Goldprojekt in Québec deuten auf etwas hin, wovon jeder Geologe und jeder Investor träumt: Größe.

Keine isolierten Adern. Keine kurzen Mineralisationslinsen. Sondern breite, lange, kontinuierliche Zonen goldführender Strukturen: Die Art von mineralisierten Hüllen, die bedeutende Lagerstätten im Abitibi-Gürtel von Québec definieren.

Das sind die Arten von Bohrtreffer, auf denen große Minen aufgebaut werden.

Und bei N2 treten sie nun in mehreren Zonen zutage.

"Das Unternehmen freut sich bekanntzugeben, dass es während Phase 1 des Bohrprogramms bei N2 – als Teil seines vollständig finanzierten, mehrphasigen 30.000-Meter-Bohrprogramms bei N2 – bedeutende Abschnitte der Zielmineralisierung durchteuft hat. Die langen Mineralisierungsabschnitte korrelieren mit den Ergebnissen der mehr als 55.000 Meter historischen Bohrungen bei N2, was das Potenzial, lange goldführende Intervalle zu durchteufen, positiv erhöht, und das Unternehmen freut sich darauf, die Analyseergebnisse nach deren Zusammenstellung und Auswertung in Kürze zu veröffentlichen." Auszüge aus der heutigen Pressemitteilung

Formen der in Bohrloch N2-25-003 im RJ-Gebiet durchteuften Mineralisierung.

Bohrloch N2-25-003 traf auf ein außergewöhnlich langes mineralisiertes Intervall:

152,9 m mit Zielmineralisierung , was 67,95% des gesamten 225-m-Bohrlochs entspricht.

, was des gesamten 225-m-Bohrlochs entspricht. Die Mineralisierung wurde ab 23,1 m Tiefe durchteuft, mit mehreren Intervallen von über 30 m Mächtigkeit, darunter eines von bis zu 37,9 m .

durchteuft, mit . Die Mineralisierung ist in gescherten und deformierten graphitischen Sedimentgesteinen sowie intermediären Vulkaniten beherbergt, die von zahlreichen Quarz-Carbonat-Adern (teilweise als Stockworks) durchzogen sind. Die Alteration wird von Serizit-, Carbonat- und Silikaalteration dominiert, wobei die Sulphidmineralisierung hauptsächlich aus Pyrit besteht, mit geringeren Anteilen von Arsenopyrit und Sphalerit, die als Disseminationen, Stringer sowie lokal als semi-massive bis massive Zonen auftreten.

graphitischen Sedimentgesteinen sowie intermediären Vulkaniten beherbergt, die von durchzogen sind. Die Alteration wird von Serizit-, Carbonat- und Silikaalteration dominiert, wobei die Sulphidmineralisierung hauptsächlich aus Pyrit besteht, mit geringeren Anteilen von Arsenopyrit und Sphalerit, die als Disseminationen, Stringer sowie lokal als semi-massive bis massive Zonen auftreten.

Der längste mineralisierte Abschnitt in Bohrloch N2-25-003 im RJ-Gebiet.

Der längste mineralisierte Abschnitt entlang dieses Bohrlochs ist ein 37,9-m-Intervall in 74,5-112,4 m Tiefe innerhalb graphitischer klastischer Sedimente und Andesit-Intervalle, in denen Pyrit die dominierende Mineralisierung ist – in Form von Disseminationen, Stringern, Kluftfüllungen und semi-massiven Ausbildungen – verbunden hauptsächlich mit Quarzadern und -äderchen sowie den wichtigsten Alterationsprodukten Serizitisierung, Silifizierung und Carbonatisierung (Ankerit). Sphalerit ist das untergeordnete Sulphid in diesem mineralisierten Abschnitt.

Formen der in Bohrloch N2-25-008 im A-Gebiet durchteuften Mineralisierung. Bohrloch N2-25-008 lieferte ein sehr großes mineralisiertes Intervall:

208,8 m mit Zielmineralisierung , was 69,59% des gesamten 300-m-Bohrlochs entspricht.

, was des gesamten 300-m-Bohrlochs entspricht. Die Mineralisierung wurde ab 28,6 m Tiefe durchteuft, mit mehreren Intervallen von über 40 m Mächtigkeit, darunter eines von bis zu 70 m .

durchteuft, mit . Die Mineralisierung tritt in gescherten und deformierten intermediär-mafischen Vulkangesteinen und klastischen Sedimenten auf, die von zahlreichen Quarz-Carbonat-Adern und -Äderchen durchzogen sind. Die Alteration wird von Chlorit-, Serizit-, Carbonat- und Silikaalteration dominiert.

Die Sulphide bestehen hauptsächlich aus Pyrit, mit geringeren Anteilen von Arsenopyrit und lokal Pyrrhotit; sie treten als Disseminationen, Ansammlungen, Stringer und semi-massive Zonen auf, häufig im Zusammenhang mit der Aderbildung.

Der längste mineralisierte Abschnitt in Bohrloch N2-25-008 im A-Gebiet.

Das einzige längste mineralisierte Intervall ist ein 70-m-Abschnitt in 81-151 m Tiefe , beherbergt in Basalt und Andesit, wo Pyrit in Form von Disseminationen, Stringern und Kluftfüllungen auftritt – zusammen mit Quarz- und Quarz-Carbonat-Adern sowie derselben Alterationsmineral-Assemblage.

, beherbergt in Basalt und Andesit, wo Pyrit in Form von Disseminationen, Stringern und Kluftfüllungen auftritt – zusammen mit Quarz- und Quarz-Carbonat-Adern sowie derselben Alterationsmineral-Assemblage.

Vergangenheit trifft Gegenwart: Das System offenbart seine wahre Kontinuität

N2-25-003 und N2-25-008 bauen auf FOMOs Ergebnissen aus N2-25-001 und N2-25-013 auf, wo das Unternehmen sichtbares Gold identifizierte – einschließlich innerhalb eines 30,8-Meter-Intervalls (siehe Rockstone Report vom 27. November 2025).

bauen auf FOMOs Ergebnissen aus auf, wo das Unternehmen sichtbares Gold identifizierte – einschließlich innerhalb eines 30,8-Meter-Intervalls (siehe Rockstone Report vom 27. November 2025). Die intensiven Quarz-Carbonat-Adern, die Silifizierung und die Sulphidmineralisierung (Pyrit/Arsenopyrit), die visuell im Kern von N2-25-003 und N2-25-008 beobachtet wurden, sind direkt vergleichbar mit dem Material, das in historischen Bohrungen innerhalb dieser Zonen lange Goldintervalle lieferte – einschließlich Bohrloch 245-91-151 , das 35 m @ 1,7 g/t Gold durchteufte.

beobachtet wurden, sind direkt vergleichbar mit dem Material, das in historischen Bohrungen innerhalb dieser Zonen lange Goldintervalle lieferte – einschließlich Bohrloch , das durchteufte. Bei beiden Bohrlöchern N2-25-003 und N2-25-008 wurde eine signifikante Übereinstimmung hinsichtlich lithologischer Intervalle und Abfolgen, Alterationsprodukte sowie Formen und Variationen der Mineralisierung zwischen den geologischen Merkmalen entlang dieser Bohrlöcher und denen umgebender historischer Bohrlöcher festgestellt.

„Wir hätten uns keinen besseren Start für unser erstes Bohrprogramm bei N2 wünschen können. Diese Bohrabschnitte stellen einige der mächtigsten kontinuierlichen Mineralisierungszonen dar, die jemals bei N2 gebohrt wurden, und erweitern das Potenzial für eine großangelegte, flach abbauende Tagebau-Entwicklung mit mehreren Millionen Unzen erheblich. Mit vollständig finanzierten 30.000 Metern und nahezu 14 Mio. CAD an Working Capital ist Phase 1 der erste Schritt auf unserem Weg zur Realisierung dieses konzeptionellen Modells, und wir freuen uns darauf, in den kommenden Wochen weitere Aktualisierungen zu teilen.“ Deepak Varshney, CEO von Formation Metals Inc., in der heutigen Pressemitteilung

Projektüberblick, der die im Verlauf der Jahre in jeder der 6 mineralisierten Zonen durchgeführten historischen Arbeiten und deren jeweilige historische Ressource zusammenfasst.

Wenn Mächtigkeit zu Wohlstand wird: Die Kraft langer Bohrabschnitte

In der heutigen kanadischen Goldindustrie ist die entscheidende Kenngröße nicht nur der Gehalt. Es ist die Mächtigkeit/Länge.

Ein durchschnittlicher Goldgehalt von 1 g/t über 100 m ist oft wertvoller als mehrere schmale Intervalle von 20 g/t über 1 m.

Warum? Weil lange, mächtige Zonen:

die Tonnage exponentiell erhöhen,

den Tagebau oder den großvolumigen Untertagebau vereinfachen,

die Verwässerung reduzieren,

die Verwässerung reduzieren, ein rasches Ressourcenwachstum ermöglichen,

die Kapitalintensität senken und

Lagerstätten für mittelgroße und große Produzenten attraktiv machen.

Ein Blick auf Québec und Ontario: So steigen große Produzenten ein

Agnico Eagle: Canadian-Malartic-Projekt

Canadian Malartic wurde zur größten Gold-Tagebaumine Kanadas, weil das System lange, gleichmäßige Intervalle von Gold mit moderaten Gehalten über enorme Mächtigkeiten lieferte, so wie 187 m @ 1,02 g/t Gold und 252 m @ 0,97 g/t Gold .

. Dies sind genau jene Arten breiter mineralisierter Hüllen, die die Wirtschaftlichkeit eines Projekts neu definieren.

Agnico Eagle übernahm die Mine schließlich (durch die Yamana/AEM-Transaktion im Jahr 2023), weil Lagerstätten mit 1-1,3 g/t Gold über großen Mächtigkeiten mehrere Jahrzehnte Betrieb mit niedrigen AISC-Produktionskosten und enormem Durchsatz ermöglichen können.

Wallbridge: Fenelon-Projekt

Das Wachstum von Fenelon ergab sich aus der Entdeckung mehrerer langer Intervalle von 100-150 m @ 1-1,5 g/t Gold, mit internen hochgradigen Kernen wie z.B. 5-20 m @ 4-10 g/t Gold.

Diese breiten Hüllen zogen enorme Aufmerksamkeit auf sich und führten schließlich zur sauberen Ausgliederung der Nickel-Projekte und zu einer Unternehmensreorganisation (ein klassisches Zeichen dafür, dass ein Projekt für ein Engagement durch große Produzenten vorbereitet wird).

Agnico Eagle erwarb einen strategischen Anteil von 9,9% an Wallbridge, gerade weil Fenelon durch lange, kontinuierliche Bohrabschnitte über mehrere Scherzonen hinweg Größenpotenzial demonstrierte.

O3 Mining: Marban-Projekt

O3 baute durch wiederholtes Bohren und Modellieren breiter, kontinuierlicher mineralisierter Korridore mit 90-150 m @ 0,9-1,2 g/t Gold über eine Pipeline von Wachstumsmöglichkeiten im Multi-Millionen-Unzen-Bereich auf.

über eine Pipeline von Wachstumsmöglichkeiten im Multi-Millionen-Unzen-Bereich auf. Dies machte das Marban-Projekt letztlich zu einer bedeutenden Entwicklungsstory, die anhaltendes institutionelles und strategisches Interesse auf sich zog. Der Grund: Lange Bohrabschnitte treiben ein rasches Unzenwachstum.

Probe Metals: Val-d’Or-East-Projekt

Probe’s Val-d’Or-East-Projekt wurde zu einer der erfolgreichsten Explorationsgeschichten Québecs, indem wiederholt 1 g/t Gold über 100-150 m sowie interne hochgradige Zonen von 3-8 g/t Gold durchteuft wurden.

sowie interne hochgradige Zonen von durchteuft wurden. Diese Ergebnisse hoben die Ressource schnell auf über 5 Millionen Unzen, zogen bedeutende Finanzierung, Analysten-Coverage an und machten das Projekt zu einem herausragenden Übernahmekandidaten auf jeder institutionellen Beobachtungsliste.

Das System von Probe wurde früh dafür erkannt, dass es durch sein strukturelles Modell kontinuierliche, lange mineralisierte Korridore unterstützte – ein Schlüsselfaktor für schnelles Unzenwachstum.

Maple Gold / Agnico Eagle: Douay-Projekt

Douay liegt direkt entlang derselben Douay-Cameron-Deformationszone wie Formation Metals’ N2. Dieses Projekt ist ein guter Vergleich, weil es Folgendes zeigt:

0,8-1,2 g/t Gold über 100-200 m wiederholt,

mehrere gestapelte mineralisierte Linsen,

breite, gut zugängliche Alterationshüllen.

Agnico Eagle trat in ein Joint Venture mit Maple Gold ein, weil Geometrie und Mächtigkeit von Douay auf eine großvolumige, langlebige Tagebaueignung hinwiesen – genau der Lagertyp, der strategische Konsolidierung antreibt.

Lange Bohrabschnitte bei N2: Das Signal eines großen, zusammenhängenden Systems

FOMOs Arbeiten (Kartierungen, Probenahmen, Strukturanalysen und nun Bohrungen) offenbaren etwas Bedeutendes: Mehrere Zonen über das gesamte N2-Grundstück hinweg verbinden sich zu breiten mineralisierten Korridoren.

Diese Korridore:

enthalten kontinuierliche Quarz-Carbonat-Aderung,

führen disseminierte Sulphide,

zeigen starke Deformation und Alteration,

spiegeln die Geometrie historischer Bohrabschnitte in den Zonen A, B, C und RJ wider und

setzen sich entlang des Streichens deutlich weiter fort als bisher erkannt.



Dies sagt uns etwas Entscheidendes:

N2 ist nicht eine Reihe isolierter Goldvorkommen.

Es ist ein Goldsystem.

Und zwar ein Großes.

Von 800 auf über 4.200 USD/Unze: Gold ist seit Agnico Eagles letzter Bohrung bei N2 um mehr als das 5-fache gestiegen und verstärkt das Potenzial langer, kontinuierlicher mineralisierter Zonen erheblich.

Von historisch zu NI 43-101

N2 verfügt bereits über einen umfangreichen Bestand an historischen Arbeiten:

Mehr als 225 Bohrlöcher bis heute,

Jahrzehnte hochgradiger Bohrabschnitte,

Agnico Eagles historische Zonenmodelle,

Umfangreiche Geophysik und Deckschichtbohrungen.

Doch historische Unzen zählen nicht. Um sie in Einklang zu bringen – und zu vergrößern– braucht man:

lange, kontinuierliche mineralisierte Bohrabschnitte,

strukturelle Kontinuität,

vorhersehbare Geometrie und

breite Alterationshüllen.

FOMO erfüllt derzeit alle 4 Kriterien.

Das bedeutet:

Bestätigung historischer Zonen: Das Unternehmen validiert mineralisierte Korridore genau dort, wo sie historisch gebohrt wurden – nun jedoch mit besserem strukturellem Verständnis. Erweiterung außerhalb der bekannten Zonen: Die Oberflächenarbeiten von 2025 haben Mineralisierung weit über die Grenzen der historischen Bohrungen hinaus gezeigt und neue Ziele eröffnet, die bisher noch nie mit Bohrungen getestet wurden. Ein klarer Weg zu einer ersten NI-43-101-konformen Ressource: Mit sich abzeichnenden langen mineralisierten Hüllen ist FOMO in der Lage, historische Daten in konforme Kategorien zu überführen und gleichzeitig neue Unzen hinzuzufügen, die bisher nie berücksichtigt wurden.

N2 beginnt, wie eine Lagerstätte auszusehen, die „funktioniert“

Investoren sollten auf mehrere sich abzeichnende Signale achten:

Lange, breite Bohrabschnitte bedeuten Potenzial für großvolumigen Abbau. Lagerstätten mit >100 m mineralisierten Hüllen sind einfacher zu entwickeln, günstiger abzubauen und ziehen typischerweise größeres Interesse an. Mehrere gestapelte Zonen erhöhen die Größenordnung. N2 besitzt mindestens 7 Goldzonen und FOMO verbindet sie durch neue strukturelle Kartierungen miteinander. Ausstreichende Mineralisierung vereinfacht die Exploration erheblich. Probenahmen und Kartierungen an der Oberfläche bestätigen, dass sich die Mineralisierung bis an die Oberfläche fortsetzt und nicht nur in der Tiefe vorkommt. Der Douay-Cameron-Deformationskorridor beherbergt Systeme im Multi-Millionen-Unzen-Bereich. N2 liegt direkt auf diesem Korridor, einem geologischen Motor für große Lagerstätten.

Das Projekt wurde nie umfassend mit modernen Methoden modelliert. Historische Betreiber leisteten ausgezeichnete Arbeit, doch moderne 3D-Modellierung, KI-gestützte Strukturanalyse und hochauflösende Geophysik werden wohl deutlich mehr offenlegen.

Dies ist das klassische Setup für eine Entdeckungsgeschichte: Ein altes Projekt in einem großartigen Gürtel, mit viel „Rauch“ in der Vergangenheit… und plötzlich ist das richtige Team da, um das Feuer zu sehen.

Das Bohrprogramm, das das System offenlegt

FOMO bestätigt nicht einfach nur, was zuvor gebohrt wurde.

Das Programm 2025-2026 wird Folgendes umfassen:

Step-out-Bohrungen,

Das Testen langer Korridore,

Bohrungen in strukturelle Versätze,

Das Anvisieren von Faltenschließungen,

Die Erweiterung des Systems seitlich und in der Tiefe.

Angesichts der an der Oberfläche bereits nachgewiesenen Mineralisierungsgröße und der Bestätigung durch Jahrzehnte historischer Bohrungen ist die Wahrscheinlichkeit hoch, bedeutende Unzen hinzuzufügen.

Genau so fügte O3 Mining beim Marban-Projekt Millionen Unzen hinzu, liess Agnico Eagle das Canadian Malartic Projektz anwachsen, erweiterte Probe Metals das Val-d’Or East Projekt und baute Wallbridge das Fenelon Projekt zu einer großen Ressource aus.

N2 zeigt dieselben Signaturen.

Ein Markt auf Allzeithochs verwandelt Projekte wie N2 von Explorationsgeschichten in strategische M&A-Kandidaten. Die Bedingungen waren noch nie günstiger.

Fazit

Goldsysteme, die lange, kontinuierliche mineralisierte Bohrabschnitte liefern, sind selten. Sie wachsen schnell, lassen sich leicht entrisikieren, ziehen strategisches Interesse auf sich, liefern große Ressourcenzahlen und schaffen Mehrwert für die Aktionäre.

FOMO zeigt nun genau diese Art von System bei N2:

Lange Bohrabschnitte.

Mehrere Zonen.

Strukturelle Kontinuität.

Raum für Erweiterungen.

Regional vergleichbare bzw. wettbewerbsfähige Gehalte.

Dies ist der Beginn einer möglichen Wachstumsstory, die FOMO vom Inhaber eines historischen Projekts zu demjenigen machen könnte, der eine der nächsten bedeutenden Goldlagerstätten Québecs besitzt.

Unternehmensdetails

Formation Metals Inc.

#1245 – 300 Granville Street

Vancouver, BC, V6C 1V4 Kanada

Telefon: +1 778 899 1780

Email: info@formationmetalsinc.com

www.formationmetalsinc.com

CUSIP: 34638F / ISIN: CA34638F1053

Aktien im Markt: 94.002.458

Kanada Symbol (CSE): FOMO

Aktueller Kurs: 0,29 CAD (01.12.2025)

Marktkapitalisierung: 27 Million CAD

Deutschland Symbol / WKN: VF1/ A3D492

Aktueller Kurs: 0,172 EUR (02.12.2025)

Marktkapitalisierung: 16 Million EUR

Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz und leitet die Elementum International AG, spezialisiert auf die Lagerung physischer Edelmetalle in ehemaligen Militärbunkern. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt, sowie in physisches Gold und v.a. Silber über Elementum.

Kontakt

Rockstone News & Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

Müligässli 1, 8598 Bottighofen

Schweiz

Telefon: +41-71-5896911

Email: info@rockstone-news.de

