Bleibt Nvidia als Investment sicher? TPU-Konkurrenz, Staats-KI und Bilanzrisiken

In letzter Zeit beobachte ich die KI-Blase besonders genau. Nvidia steht bei KI-Aktien immer wieder zentral im Fokus – entsprechend bekomme ich regelmäßig Fragen dazu von Mitgliedern und Investoren. Die Veröffentlichung von Gemini 3 hat mich veranlasst, die Entwicklung noch genauer einzuschätzen:

Nvidia erhält zwar erstmals ernsthafte Konkurrenz durch spezialisierte TPUs von Alphabet/Broadcom, seine dominierende Rolle dank des offenen CUDA-Ökosystems, der Miet-Rechenzentren und der Staats-KI-Nachfrage ist jedoch nicht gefährdet.

Gemini 3 macht Nvidia nicht überflüssig, sondern weitet die KI-Welt aus. Dennoch wäre es ein Trugschluss, daraus das Ende der Nvidia-Dominanz abzuleiten. Wir müssen zwischen internen Entwicklungen der Tech-Giganten und dem breiten Markt unterscheiden.

Nvidia unter Druck: Was Gemini 3 an der Bewertung verändert

Der jüngste Rückgang bei der Nvidia-Aktie ist am ehesten damit zu erklären, dass sich eine neue Wettbewerbssituation etabliert hat. Die Marktkapitalisierung von Nvidia wird durch den stärkeren Konkurrenten Google beziehungsweise Alphabet mit seinem Modell Gemini 3 neu bewertet.

Das bedeutet, dass Anleger die Bewertung von Nvidia und damit auch des Unternehmens neu justieren – weniger klarer Burggraben und mehr Wettbewerb beeinflussen die Bewertung und wirken sich kurzfristig auf den Aktienkurs aus. Dennoch bleibt Nvidia mit seinem umfassenden Ökosystem und der starken Infrastruktur ein zentraler Player im KI-Markt.

Marktstruktur: Warum Nvidia Preissetzungsmacht behält

Solange die Welt Rechenleistung "mietet", anstatt eigene Chips zu designen, bleibt Nvidias Preissetzungsmacht ungebrochen. Nur die allergrößten Player wie Alphabet, Amazon, Microsoft oder Meta können es sich leisten, für die Entwicklung eigener KI-Modelle auf eigenentwickelte KI-TPUs zu setzen.

Für kleinere Unternehmen stehen die Kosten für die TPU-Entwicklung in keinem Verhältnis. Und mit der Nutzung der TPUs von Alphabet macht man sich eben zu abhängig. Vor diesem Hintergrund können wir die Gerüchte, dass Meta bei Alphabet Interesse an der Nutzung der TPUs bekundet habe, als Gerücht abtun. Hock Tan, CEO von Broadcom, sitzt im Aufsichtsrat von Meta. Meta entwickelt bereits mit Broadcom eigene TPUs, dafür braucht man Alphabet nicht mehr.