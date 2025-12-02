Eli-Lilly-Aktie derzeit nicht zu stoppen – aber Analysten bremsen die Euphorie

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEli Lilly AktievorwärtsNachrichten zu Eli Lilly

    Eli Lilly erlebt einen Höhenflug: Seit dem überraschend starken dritten Quartal ist die Aktie um rund 30 Prozent gestiegen. Doch die Erwartungen sind extrem hoch, genau wie die Abhängigkeit vom Diabetes-Geschäft.

    • Eli Lilly Aktie steigt um 30% nach starkem Q3.
    • Preissenkungen für Abnehmprodukte dämpfen Ausblick.
    • Analysten warnen vor hohen Erwartungen und Risiken.
    Die zweite Welle der Abnehmpräparate hat zuletzt für viel Euphorie bei Eli Lilly gesorgt. Anleger setzen vor allem auf den bevorstehenden Start des neuen oralen GLP-1-Medikaments Orforglipron sowie auf den anhaltenden Boom von Zepbound und Mounjaro.

    Gleichzeitig verändert ein Deal mit der Trump-Administration die Marktlage grundlegend: Lilly und Konkurrent Novo Nordisk senken die Preise für ihre Abnehmspritzen und verpflichten sich zu noch günstigeren oralen Adipositaspräparaten. In den USA fallen die Listenpreise je nach Produkt um 15 bis 20 Prozent bei Lilly und um 30 bis 60 Prozent bei Novo.

    Jetzt passen die Analysten der Privatbank Berenberg ihre Prognosen an: Das starke Q3 stütze zwar die Erwartung, aber die schnellere Preiserosion dämpft den Ausblick. Analystin Kerry Holford erhöht das Kursziel zwar von 830 auf 950 US-Dollar, liegt damit aber unter dem aktuellen Kurs von 1050 US-Dollar. Folglich bleibt es bei einem vorsichtigen Halten-Rating für die Aktie.

    Der niedrigere Preis für die Abnehmprodukte soll den Massenmarkt öffnen. Bis zum Ende des Jahrzehnts rechnen die Analysten mit rund 30 Millionen US-Patienten auf GLP-1-Adipositastherapien – zehn Millionen davon finanziert durch staatliche Programme. Allein bis 2028 dürfte Washington rund 15 Milliarden US-Dollar für diese Medikamente ausgeben. Weltweit könnte der Markt zur Mitte der 2030er Jahre auf etwa 100 Milliarden US-Dollar wachsen.

    Orforglipron soll Anfang 2026 starten – mit Einstiegspreisen ab 149 US-Dollar pro Monat, steigend bis 399 US-Dollar für höhere Dosierungen. Berenberg erwartet bereits im ersten Jahr zwei Milliarden US-Dollar Umsatz und langfristig bis zu 17 Milliarden. 2025 kündigt sich ein aggressiver Wettbewerb mit Novo an: Lilly punktet mit einfacher Einnahme und Skalierbarkeit, Novo mit etwas stärkerer Gewichtsreduktion.

    Trotz beeindruckender Pipeline mahnt Berenberg zur Vorsicht: Lilly handelt mit einem hohen Bewertungsaufschlag. Rund 70 Prozent des Unternehmenswerts hängen an der Adipositas- und Diabetesfranchise – und die Erwartungen sind bereits enorm.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Eli Lilly Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 909,9EUR auf Tradegate (02. Dezember 2025, 11:40 Uhr) gehandelt.


    Verfasst von Julian Schick
