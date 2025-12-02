Beyond Meat Aktie hebt ab - 02.12.2025

Die Beyond Meat Aktie konnte bisher um +18,21 % auf 1,3600€ zulegen. Das sind +0,2095 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +34,44 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Beyond Meat Aktie. Nach einem Plus von +34,44 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 1,3600€. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Beyond Meat ist ein Pionier im Bereich pflanzlicher Fleischalternativen, bekannt für Produkte wie den Beyond Burger. Das Unternehmen zielt darauf ab, den Fleischkonsum zu reduzieren und bietet innovative, geschmacklich überzeugende Alternativen. Es konkurriert mit Unternehmen wie Impossible Foods und Quorn und hebt sich durch seine fortschrittliche Technologie zur Nachahmung von Fleischtextur und -geschmack ab.

Obwohl sich die Beyond Meat Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -40,62 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Beyond Meat Aktie damit um +66,64 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,91 %. Im Jahr 2025 gab es für Beyond Meat bisher ein Minus von -65,89 %.

Beyond Meat Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +66,64 % 1 Monat -13,91 % 3 Monate -40,62 % 1 Jahr -73,21 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Beyond Meat Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Beyond Meat Aktie, mit Spekulationen über mögliche Kursgewinne von bis zu 100%. Gleichzeitig gibt es Warnungen vor einem möglichen Totalverlust und Bedenken hinsichtlich der Stabilität der Aktie. Technische Aspekte wie hohe Spreads zwischen Kauf- und Verkaufspreisen werden ebenfalls thematisiert, was auf eine hohe Volatilität hinweist.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Beyond Meat eingestellt.

Informationen zur Beyond Meat Aktie

Es gibt 454 Mio. Beyond Meat Aktien. Damit ist das Unternehmen 565,83 Mio. € wert.

Beyond Meat Aktie jetzt kaufen?

Ob die Beyond Meat Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Beyond Meat Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.