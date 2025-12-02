ThyssenKrupp - Aktie steigt rasant +4,52 % - 02.12.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die ThyssenKrupp Aktie. Mit einer Performance von +4,52 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die ThyssenKrupp Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,16 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 9,3880€, mit einem Plus von +4,52 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

ThyssenKrupp ist ein diversifiziertes deutsches Industrieunternehmen, das Stahl, Automobilkomponenten, Aufzüge, Anlagenbau und Marinesysteme anbietet. Es ist führend in der Stahl- und Aufzugsindustrie. Wichtige Konkurrenten sind ArcelorMittal, Siemens und Kone. Technologische Innovationen und eine breite Produktpalette sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die ThyssenKrupp Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +30,55 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um +8,56 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,11 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in ThyssenKrupp eine positive Entwicklung von +207,37 % erlebt.

ThyssenKrupp Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,56 % 1 Monat -0,11 % 3 Monate +30,55 % 1 Jahr +208,96 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ThyssenKrupp Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die ThyssenKrupp Aktie, die sich aktuell bei etwa 9,40 € stabilisiert hat. Anleger äußern Unsicherheiten über die Gründe für die jüngsten Kursbewegungen und spekulieren über Verkaufsaktivitäten. Analysten sehen jedoch ein positives Umfeld für die Stahlindustrie, was die Aktie potenziell unterstützen könnte.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,82 Mrd. € wert.

Das Analysehaus Jefferies hat Thyssenkrupp auf "Hold" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Die Stahlhersteller in der EU dürften 2026 von politischen Maßnahmen zur Eindämmung von Billigimporten, der Förderung der heimischen Produktion sowie von …

ThyssenKrupp Aktie jetzt kaufen?

Ob die ThyssenKrupp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ThyssenKrupp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.