    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGFT Technologies AktievorwärtsNachrichten zu GFT Technologies

    Besonders beachtet!

    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    GFT Technologies Aktie knickt um -3,43 % ein - 02.12.2025

    Am heutigen Handelstag muss die GFT Technologies Aktie bisher Verluste von -3,43 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der GFT Technologies Aktie.

    Besonders beachtet! - GFT Technologies Aktie knickt um -3,43 % ein - 02.12.2025
    Foto: Bernd Weißbrod - picture alliance/dpa

    GFT Technologies ist ein führender IT-Dienstleister, der Unternehmen bei der digitalen Transformation unterstützt, insbesondere im Finanzsektor. Mit Fokus auf Cloud, KI und Blockchain hebt sich GFT durch spezialisierte Branchenkenntnisse und technologische Innovationen von Konkurrenten wie Accenture und Capgemini ab.

    GFT Technologies Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.12.2025

    Einen schwachen Börsentag erlebt die GFT Technologies Aktie. Sie fällt um -3,43 % auf 18,040. Der Kursrückgang der GFT Technologies Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,32 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,43 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Obwohl die GFT Technologies Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +4,71 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die GFT Technologies Aktie damit um +3,20 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,06 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in GFT Technologies eine negative Entwicklung von -15,43 % erlebt.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,26 % geändert.

    GFT Technologies Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,20 %
    1 Monat +5,06 %
    3 Monate +4,71 %
    1 Jahr -13,27 %

    Informationen zur GFT Technologies Aktie

    Es gibt 26 Mio. GFT Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 477,03 Mio.EUR € wert.

    GFT Technologies Aktie jetzt kaufen?


    Ob die GFT Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur GFT Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    GFT Technologies

    -2,78 %
    +4,35 %
    +4,12 %
    +4,12 %
    -12,41 %
    -47,47 %
    +49,60 %
    -38,69 %
    +10,20 %
    ISIN:DE0005800601WKN:580060



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! GFT Technologies Aktie knickt um -3,43 % ein - 02.12.2025 Am heutigen Handelstag muss die GFT Technologies Aktie bisher Verluste von -3,43 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der GFT Technologies Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von TTMzero
     