SoftBanks Son gesteht: Nvidia-Verkauf war ein Opfer für OpenAI

SoftBank-Gründer Masayoshi Son hat erstmals offen erklärt, unter welchen Umständen er die Beteiligung an Nvidia verkauft hat – und wie schwer ihm dieser Schritt fiel. Auf dem FII Priority Asia Forum in Tokio sagte Son, er hätte die Anteile niemals abgegeben, wenn SoftBank über genügend liquide Mittel für seine KI-Offensive verfügt hätte. "Ich möchte keine einzige Aktie verkaufen. Ich brauchte einfach mehr Geld, um in OpenAI und andere Projekte zu investieren", erklärte er. Son sagte laut Bloomberg sogar, er habe "geweint", als er die Entscheidung traf.

SoftBank hatte im Oktober seine gesamte Nvidia-Position von 32,1 Millionen Aktien für rund 5,83 Milliarden US-Dollar veräußert. Die Mittel fließen nun in eine Reihe großer KI-Investitionen, darunter ein gigantisches "Stargate"-Rechenzentrumsprojekt in den USA mit OpenAI und Hon Hai Precision, der Zukauf des Chipdesigners Ampere Computing sowie weitere geplante OpenAI-Investments. Trotz des Verkaufs bleibt SoftBank stark vom KI-Boom abhängig – nicht zuletzt, weil Projekte wie Stargate weiterhin auf Nvidia-Chips angewiesen sind. Zudem hält das Unternehmen Beteiligungen an Arm Holdings und TSMC, die ebenfalls von der globalen Nachfrage nach KI-Chips profitieren.