ORANGE Aktie heute im Minus - 02.12.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die ORANGE Aktie. Mit einer Performance von -2,25 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der ORANGE Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,07 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 13,875€, mit einem Minus von -2,25 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Orange ist ein führendes Telekommunikationsunternehmen, das Mobilfunk-, Festnetz-, Internet- und TV-Dienste anbietet. Es ist in Europa und Afrika stark vertreten. Hauptkonkurrenten sind Vodafone, Deutsche Telekom und Telefónica. Orange differenziert sich durch innovative digitale Lösungen und starke Netzwerkinvestitionen.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei ORANGE abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -0,14 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -0,72 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,06 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in ORANGE eine positive Entwicklung von +41,26 % erlebt.

ORANGE Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,72 % 1 Monat -2,06 % 3 Monate -0,14 % 1 Jahr +38,15 %

Informationen zur ORANGE Aktie

Es gibt 3 Mrd. ORANGE Aktien. Damit ist das Unternehmen 36,91 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

ORANGE Aktie jetzt kaufen?

Ob die ORANGE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ORANGE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.