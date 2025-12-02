    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsORANGE AktievorwärtsNachrichten zu ORANGE

    ORANGE Aktie heute im Minus - 02.12.2025

    Am 02.12.2025 ist die ORANGE Aktie, bisher, um -2,25 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der ORANGE Aktie.

    Foto: Martin Colombet - Orange

    Orange ist ein führendes Telekommunikationsunternehmen, das Mobilfunk-, Festnetz-, Internet- und TV-Dienste anbietet. Es ist in Europa und Afrika stark vertreten. Hauptkonkurrenten sind Vodafone, Deutsche Telekom und Telefónica. Orange differenziert sich durch innovative digitale Lösungen und starke Netzwerkinvestitionen.

    ORANGE aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.12.2025

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die ORANGE Aktie. Mit einer Performance von -2,25 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der ORANGE Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,07 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 13,875, mit einem Minus von -2,25 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei ORANGE abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -0,14 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -0,72 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,06 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in ORANGE eine positive Entwicklung von +41,26 % erlebt.

    ORANGE Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,72 %
    1 Monat -2,06 %
    3 Monate -0,14 %
    1 Jahr +38,15 %

    Informationen zur ORANGE Aktie

    Es gibt 3 Mrd. ORANGE Aktien. Damit ist das Unternehmen 36,91 Mrd. € wert.

    ORANGE Aktie jetzt kaufen?


    Ob die ORANGE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ORANGE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ORANGE

    -1,94 %
    -0,72 %
    -2,06 %
    -0,14 %
    +38,15 %
    +42,12 %
    +29,66 %
    -14,09 %
    -54,62 %
    ISIN:FR0000133308WKN:906849



