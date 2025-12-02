MongoDB Registered (A) Aktie startet durch - 02.12.2025

Mit einer Performance von +23,70 % konnte die MongoDB Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die MongoDB Registered (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,20 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 350,20€, mit einem Plus von +23,70 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

MongoDB bietet innovative Datenbanklösungen, die sich durch Flexibilität und Skalierbarkeit auszeichnen, und hat eine starke Marktposition im Bereich NoSQL-Datenbanken.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die MongoDB Registered (A) Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +28,56 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +20,68 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,82 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in MongoDB Registered (A) eine positive Entwicklung von +52,83 % erlebt.

MongoDB Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +20,68 % 1 Monat +9,82 % 3 Monate +28,56 % 1 Jahr +12,12 %

Informationen zur MongoDB Registered (A) Aktie

Es gibt 81 Mio. MongoDB Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 28,42 Mrd. € wert.

MongoDB überzeugt mit starken Quartalszahlen und einem optimistischen Ausblick. Gewinn und Umsatz liegen deutlich über den Erwartungen. Die Aktie gewinnt an der Nasdaq nachbörslich zeitweise fast 22 Prozent hinzu!

MongoDB Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die MongoDB Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur MongoDB Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.