    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPetards Group AktievorwärtsNachrichten zu Petards Group

    Petards Group

    4357 Aufrufe 4357 0 Kommentare 0 Kommentare

    +46 %! Aktie explodiert nach Mega-Rüstungsdeal mit Rheinmetall BAE Systems

    Neuer 2,2-Millionen-Pfund-Rüstungsauftrag treibt Petards Group um mehr als 46 Prozent nach oben. Die Leistungen für Systeme des Challenger-3-Upgrade starten sofort.

    Für Sie zusammengefasst
    • Petards Group erhält 2,2-Mio.-Pfund-Auftrag sofort.
    • Aktie steigt um über 46 Prozent auf 11,00 GBX.
    • Leistungen bis Ende 2026 für Challenger-3-Upgrade.
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    Petards Group - +46 %! Aktie explodiert nach Mega-Rüstungsdeal mit Rheinmetall BAE Systems
    Foto: Picture Alliance

    Die Petards Group hat mit ihrer Tochtergesellschaft Petards Joyce-Loebl einen Verteidigungsauftrag im Wert von 2,2 Millionen Pfund Sterling vom britischen Militärfahrzeughersteller Rheinmetall BAE Systems Land erhalten. Laut einer am Dienstag eingereichten Mitteilung wird das britische Unternehmen für Sicherheits- und Überwachungssysteme im Rahmen des Challenger-3-Modernisierungsprogramms des Kunden, das die Lieferung von 148 Kampfpanzern an die britische Armee vorsieht, die ersten Planungs- und Obsoleszenzmanagementleistungen erbringen. 

    Die Leistungen beginnen umgehend und sollen bis Ende 2026 abgeschlossen sein. Rheinmetall BAE Systems Land ist ein Joint Venture zwischen dem britischen Luft- und Raumfahrtkonzern BAE Systems und dem deutschen Automobil- und Rüstungshersteller Rheinmetall.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Rheinmetall AG!
    Long
    1.350,95€
    Basispreis
    1,15
    Ask
    × 14,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    1.517,69€
    Basispreis
    0,85
    Ask
    × 14,78
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Petards Group

    +28,33 %
    +60,92 %
    +62,06 %
    +41,05 %
    +26,02 %
    +18,70 %
    +40,62 %
    -15,37 %
    -85,05 %
    ISIN:GB00B4YL8F73WKN:A1JJ5V

    Die Aktie von Petards Group schoss am Dienstag um über 46 Prozent nach oben und wird derzeit mit 11,00 GBX (Great British Pence) bewertet (13:30 MEZ). Seit Jahresbeginn ist sie über 42 Prozent im Plus. Die Petards Group ist ein britischer Technologiekonzern mit Hauptsitz in Gateshead, der in den Bereichen Verteidigung, Schienenverkehr, drahtlose Technologien und Verkehrslösungen tätig ist. Das Unternehmen ist an der Londoner Börse notiert und konzentriert sich auf die Entwicklung und Herstellung von elektronischen Lösungen und Services für nationale und internationale militärische Organisationen, Bahnbetreiber sowie für die Verkehrs- und Sicherheitsbranche.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Petards Group +46 %! Aktie explodiert nach Mega-Rüstungsdeal mit Rheinmetall BAE Systems Neuer 2,2-Millionen-Pfund-Rüstungsauftrag treibt Petards Group um mehr als 46 Prozent nach oben. Die Leistungen für Systeme des Challenger-3-Upgrade starten sofort.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von TTMzero
     