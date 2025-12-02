Petards Group
+46 %! Aktie explodiert nach Mega-Rüstungsdeal mit Rheinmetall BAE Systems
Neuer 2,2-Millionen-Pfund-Rüstungsauftrag treibt Petards Group um mehr als 46 Prozent nach oben. Die Leistungen für Systeme des Challenger-3-Upgrade starten sofort.
- Petards Group erhält 2,2-Mio.-Pfund-Auftrag sofort.
- Aktie steigt um über 46 Prozent auf 11,00 GBX.
- Leistungen bis Ende 2026 für Challenger-3-Upgrade.
- Report: Die Jahresendrallye rollt an
Die Petards Group hat mit ihrer Tochtergesellschaft Petards Joyce-Loebl einen Verteidigungsauftrag im Wert von 2,2 Millionen Pfund Sterling vom britischen Militärfahrzeughersteller Rheinmetall BAE Systems Land erhalten. Laut einer am Dienstag eingereichten Mitteilung wird das britische Unternehmen für Sicherheits- und Überwachungssysteme im Rahmen des Challenger-3-Modernisierungsprogramms des Kunden, das die Lieferung von 148 Kampfpanzern an die britische Armee vorsieht, die ersten Planungs- und Obsoleszenzmanagementleistungen erbringen.
Die Leistungen beginnen umgehend und sollen bis Ende 2026 abgeschlossen sein. Rheinmetall BAE Systems Land ist ein Joint Venture zwischen dem britischen Luft- und Raumfahrtkonzern BAE Systems und dem deutschen Automobil- und Rüstungshersteller Rheinmetall.
Die Aktie von Petards Group schoss am Dienstag um über 46 Prozent nach oben und wird derzeit mit 11,00 GBX (Great British Pence) bewertet (13:30 MEZ). Seit Jahresbeginn ist sie über 42 Prozent im Plus. Die Petards Group ist ein britischer Technologiekonzern mit Hauptsitz in Gateshead, der in den Bereichen Verteidigung, Schienenverkehr, drahtlose Technologien und Verkehrslösungen tätig ist. Das Unternehmen ist an der Londoner Börse notiert und konzentriert sich auf die Entwicklung und Herstellung von elektronischen Lösungen und Services für nationale und internationale militärische Organisationen, Bahnbetreiber sowie für die Verkehrs- und Sicherheitsbranche.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion