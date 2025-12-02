+46 %! Aktie explodiert nach Mega-Rüstungsdeal mit Rheinmetall BAE Systems

Die Petards Group hat mit ihrer Tochtergesellschaft Petards Joyce-Loebl einen Verteidigungsauftrag im Wert von 2,2 Millionen Pfund Sterling vom britischen Militärfahrzeughersteller Rheinmetall BAE Systems Land erhalten. Laut einer am Dienstag eingereichten Mitteilung wird das britische Unternehmen für Sicherheits- und Überwachungssysteme im Rahmen des Challenger-3-Modernisierungsprogramms des Kunden, das die Lieferung von 148 Kampfpanzern an die britische Armee vorsieht, die ersten Planungs- und Obsoleszenzmanagementleistungen erbringen.

Die Leistungen beginnen umgehend und sollen bis Ende 2026 abgeschlossen sein. Rheinmetall BAE Systems Land ist ein Joint Venture zwischen dem britischen Luft- und Raumfahrtkonzern BAE Systems und dem deutschen Automobil- und Rüstungshersteller Rheinmetall.