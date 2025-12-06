Energie unter Strom: KI verändert das gesamte Netz – mit einem hohen Preis

Künstliche Intelligenz steigt zum zentralen Werkzeug der Energiebranche auf. Sie beschleunigt die digitale Transformation und hilft Unternehmen, Daten zu ordnen, Risiken frühzeitig zu erkennen und Ressourcen effizienter zu nutzen. Systeme analysieren seismische Informationen, berechnen optimale Bohrpfade und überwachen Anlagen, um Ausfälle zu verhindern. Firmen wie AI Driller, Petro AI, Tachyus, Baker Hughes , C3.ai oder Buzz Solutions setzen dabei auf Modelle, die menschliche Fehler reduzieren und Betriebskosten senken.

Auch im Stromsektor verschiebt KI die Gewichte. Sie erleichtert Versorgern die Steuerung komplexer Netze und stärkt die Integration erneuerbarer Energien. Plattformen wie Brainbox AI, Enerbrain oder Uplight helfen, Nachfrage und Effizienz zu verbessern. Envision, PowerFactors, Clir, WindESCo und SkySpecs liefern Werkzeuge, die Wetterdaten auswerten, schwankende Erzeugung berechnen, Turbinen automatisch inspizieren und Erträge steigern.

Gleichzeitig entsteht mit KI eine neue Generation intelligenter Netze. Kraken Technologies entwickelt Systeme, die Stromflüsse in Echtzeit ausbalancieren und Millionen dezentraler Anlagen koordinieren. WeaveGrid und Camus Energy ermöglichen Versorgern, Elektroautos und andere Verbraucher ohne Überlastungen einzubinden. Sie schaffen präzise Prognosen und stabilisieren Netze in Zeiten schnell steigender Last.

Unternehmen nutzen KI zunehmend auch zur Emissionsmessung und im ESG-Management. Carbon Chain automatisiert die Auswertung großer Datenmengen aus Lieferketten und erstellt detaillierte, prüffähige Emissionsprofile. Watershed erweitert diese Ansätze um Modelle, die jedes Produkt bis zu seinen Rohstoffen zurückverfolgen und damit die bislang langsamen Lebenszyklusanalysen ersetzen.

Eine neue Belastung für Stromkunden

Der technologische Schub hat jedoch seinen Preis. Regionen mit vielen Rechenzentren verzeichnen deutlich höhere Stromkosten. Große KI-Labore bauen Anlagen, die bis zu einer Gigawattstunde Leistung benötigen – genug für mehr als 800.000 Haushalte. Virginia zählt mit 666 Rechenzentren die meisten dieser Einrichtungen und verzeichnete im August einen Anstieg der Haushaltsstrompreise um 13 Prozent. Illinois mit 244 Standorten meldete sogar ein Plus von 15,8 Prozent.

Es ist kaum verwunderlich, dass sich der Widerstand gegen die Tech-Branche verstärkt. Mehrere Politiker werfen der Regierung Trump vor, großen Technologiekonzernen lukrative Sonderkonditionen gewährt und die Bevölkerung damit indirekt an den hohen Energiekosten der Rechenzentren beteiligt zu haben. Daher dürfte sich das Modell von Oklo, bei dem Betreiber ihre Anlagen selbst mit Strom versorgen müssen, in weiteren Bundesstaaten durchsetzen, um Haushalte von zusätzlichen Belastungen zu befreien.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion