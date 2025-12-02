Santa-Rallye oder Winterruhe? Das erwarten Analysten von BTC

Während Optimisten auf eine sogenannte "Santa-Rallye" hoffen, wächst unter Marktbeobachtern die Einschätzung, dass Bitcoin den Rest des Jahres in einer Seitwärtsbewegung verharren dürfte. Experten sehen keine Anzeichen für einen neuen Bärenmarkt. Vielmehr sprechen sie von einer bullischen Korrektur in einem übergeordneten Aufwärtstrend.

Der Dezember beginnt für Bitcoin mit einem Dämpfer. Nach einem überraschend schwachen Monatsauftakt hat die führende Kryptowährung die ohnehin fragile Stimmung an den Kryptomärkten weiter belastet. Ein Rückgang um rund sieben Prozent seit Monatsbeginn und eine 31-prozentige Korrektur vom Allzeithoch am 6. Oktober bei 126.080 US-Dollar haben Anleger auf eine vorsichtige Spur gebracht.

Volatile Konsolidierung bis Jahresende erwartet

Derek Lim, Head of Research bei der Kryptomarket-Making-Firma Caladan, geht davon aus, dass Bitcoin bis zum Jahresende volatil bleibt, aber innerhalb einer Spanne zwischen 83.000 und 95.000 US-Dollar konsolidieren dürfte. "Erst ein klar verbessertes makroökonomisches Umfeld könnte Bitcoin wieder stabil auf einen Aufwärtspfad bringen", sagte Lim in einem Marktkommentar.

Auch Tim Sun, Senior Researcher bei der HashKey Group, rechnet kurzfristig nicht mit einem klaren Richtungswechsel: "Der Markt arbeitet derzeit daran, einen Boden zu formen. Die Liquidität ist schwach, und die Risikobereitschaft bleibt begrenzt."

Der Dezember, traditionell ein Monat erhöhter Volatilität, dürfte damit auch 2025 keine Ausnahme bilden. "Viele Anleger sichern Gewinne aus dem Jahr ab, während andere auf eine günstige Einstiegsgelegenheit hoffen", so Sun weiter.

Hoffnung auf strukturelle Erholung – aber erst 2026

Ein wichtiger Impuls kam in dieser Woche aus den USA: Die Federal Reserve beendete ihr Programm zur quantitativen Straffung (QT) – ein Signal, das Risikoanlagen grundsätzlich stützt. Historische Daten mahnen jedoch zur Geduld. Laut Lim setzte in der Vergangenheit eine spürbare Erholung oft erst sechs bis zwölf Monate nach dem Ende eines QT-Zyklus ein.

Für die mittlere bis lange Frist erwartet Lim einen Bitcoin-Korridor zwischen 110.000 und 135.000 US-Dollar. "Ein nachhaltiger Bruch unter 75.000 US-Dollar würde allerdings das bullische Szenario gefährden und den Weg für tiefere Rücksetzer öffnen", warnt der Analyst.

Grayscale: "Diesmal ist der Zyklus anders"

Während viele Beobachter befürchten, Bitcoin könne erneut in das klassische Vierjahresmuster mit tiefen Korrekturen fallen, widerspricht Grayscale Research dieser These entschieden. In einem aktuellen Bericht prognostiziert das Unternehmen neue Allzeithochs im Jahr 2026.

"Die Marktstruktur ist diesmal grundlegend anders", heißt es im Bericht. "Institutionelles Kapital über ETFs und Unternehmensbilanzen ersetzt zunehmend den Retail-Handel vergangener Zyklen." Zudem könnten ein freundlicheres Zinsumfeld und ein politischer Rückenwind für die US-Krypto-Regulierung die positive mittelfristige Perspektive untermauern.

Fundamentaldaten bleiben stark

Trotz des jüngsten Kursrutsches zeigen die Fundamentaldaten des Bitcoin-Netzwerks keine Schwäche. Die Zahl aktiver Wallets, die Blockchain-Aktivität und die Entwicklung tokenisierter Vermögenswerte steigen weiter an.

Tom Lee, CEO der Ethereum-Treasury-Firma BitMine, sieht in dieser Diskrepanz sogar eine Chance: "Die Fundamentaldaten und der Preis sind derzeit entkoppelt – das schafft Raum für eine starke Aufholbewegung."

Lee bleibt optimistisch: "Bitcoin könnte schon im Januar neue Allzeithochs erreichen", sagte er. "Das wäre ein Vorläufer eines außergewöhnlich starken Jahres 2026."

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,20 % und einem Kurs von 87.341USD auf CryptoCompare Index (02. Dezember 2025, 12:40 Uhr) gehandelt.





