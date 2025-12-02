    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    Bitcoin im Dezember

    1913 Aufrufe 1913 0 Kommentare 0 Kommentare

    Santa-Rallye oder Winterruhe? Das erwarten Analysten von BTC

    Wird Santa das Geld ins Haus bringen – oder bleibt die Bitcoin-Rallye aus? So sehen Analysten die Kryptowährung im Dezember und im Jahr 2026.

    Für Sie zusammengefasst
    • Bitcoin bleibt volatil, Konsolidierung zwischen 83k-95k.
    • Optimismus für 2026, neue Allzeithochs erwartet.
    • Fundamentaldaten stark, Preis und Aktivität entkoppelt.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Bitcoin im Dezember - Santa-Rallye oder Winterruhe? Das erwarten Analysten von BTC
    Foto: Dall-E

    Der Dezember beginnt für Bitcoin mit einem Dämpfer. Nach einem überraschend schwachen Monatsauftakt hat die führende Kryptowährung die ohnehin fragile Stimmung an den Kryptomärkten weiter belastet. Ein Rückgang um rund sieben Prozent seit Monatsbeginn und eine 31-prozentige Korrektur vom Allzeithoch am 6. Oktober bei 126.080 US-Dollar haben Anleger auf eine vorsichtige Spur gebracht.

    Während Optimisten auf eine sogenannte "Santa-Rallye" hoffen, wächst unter Marktbeobachtern die Einschätzung, dass Bitcoin den Rest des Jahres in einer Seitwärtsbewegung verharren dürfte. Experten sehen keine Anzeichen für einen neuen Bärenmarkt. Vielmehr sprechen sie von einer bullischen Korrektur in einem übergeordneten Aufwärtstrend.

    Volatile Konsolidierung bis Jahresende erwartet

    Derek Lim, Head of Research bei der Kryptomarket-Making-Firma Caladan, geht davon aus, dass Bitcoin bis zum Jahresende volatil bleibt, aber innerhalb einer Spanne zwischen 83.000 und 95.000 US-Dollar konsolidieren dürfte. "Erst ein klar verbessertes makroökonomisches Umfeld könnte Bitcoin wieder stabil auf einen Aufwärtspfad bringen", sagte Lim in einem Marktkommentar.

    Auch Tim Sun, Senior Researcher bei der HashKey Group, rechnet kurzfristig nicht mit einem klaren Richtungswechsel: "Der Markt arbeitet derzeit daran, einen Boden zu formen. Die Liquidität ist schwach, und die Risikobereitschaft bleibt begrenzt."

    Der Dezember, traditionell ein Monat erhöhter Volatilität, dürfte damit auch 2025 keine Ausnahme bilden. "Viele Anleger sichern Gewinne aus dem Jahr ab, während andere auf eine günstige Einstiegsgelegenheit hoffen", so Sun weiter.

    Hoffnung auf strukturelle Erholung – aber erst 2026

    Ein wichtiger Impuls kam in dieser Woche aus den USA: Die Federal Reserve beendete ihr Programm zur quantitativen Straffung (QT) – ein Signal, das Risikoanlagen grundsätzlich stützt. Historische Daten mahnen jedoch zur Geduld. Laut Lim setzte in der Vergangenheit eine spürbare Erholung oft erst sechs bis zwölf Monate nach dem Ende eines QT-Zyklus ein.

    Für die mittlere bis lange Frist erwartet Lim einen Bitcoin-Korridor zwischen 110.000 und 135.000 US-Dollar. "Ein nachhaltiger Bruch unter 75.000 US-Dollar würde allerdings das bullische Szenario gefährden und den Weg für tiefere Rücksetzer öffnen", warnt der Analyst.

     

    Grayscale: "Diesmal ist der Zyklus anders"

    Während viele Beobachter befürchten, Bitcoin könne erneut in das klassische Vierjahresmuster mit tiefen Korrekturen fallen, widerspricht Grayscale Research dieser These entschieden. In einem aktuellen Bericht prognostiziert das Unternehmen neue Allzeithochs im Jahr 2026.

    "Die Marktstruktur ist diesmal grundlegend anders", heißt es im Bericht. "Institutionelles Kapital über ETFs und Unternehmensbilanzen ersetzt zunehmend den Retail-Handel vergangener Zyklen." Zudem könnten ein freundlicheres Zinsumfeld und ein politischer Rückenwind für die US-Krypto-Regulierung die positive mittelfristige Perspektive untermauern.

    Fundamentaldaten bleiben stark 

    Trotz des jüngsten Kursrutsches zeigen die Fundamentaldaten des Bitcoin-Netzwerks keine Schwäche. Die Zahl aktiver Wallets, die Blockchain-Aktivität und die Entwicklung tokenisierter Vermögenswerte steigen weiter an.

    Tom Lee, CEO der Ethereum-Treasury-Firma BitMine, sieht in dieser Diskrepanz sogar eine Chance: "Die Fundamentaldaten und der Preis sind derzeit entkoppelt – das schafft Raum für eine starke Aufholbewegung."

    Lee bleibt optimistisch: "Bitcoin könnte schon im Januar neue Allzeithochs erreichen", sagte er. "Das wäre ein Vorläufer eines außergewöhnlich starken Jahres 2026."

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,20 % und einem Kurs von 87.341USD auf CryptoCompare Index (02. Dezember 2025, 12:40 Uhr) gehandelt.



    Reports
    Platzt die Alles‑Blase?
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Bitcoin im Dezember Santa-Rallye oder Winterruhe? Das erwarten Analysten von BTC Wird Santa das Geld ins Haus bringen – oder bleibt die Bitcoin-Rallye aus? So sehen Analysten die Kryptowährung im Dezember und im Jahr 2026.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von TTMzero
     