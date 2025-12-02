Dexcom Aktie gut behauptet +3,18 % - 02.12.2025

Die Dexcom Aktie konnte bisher um +3,18 % auf 56,26€ zulegen. Das sind +1,74 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Dexcom Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,57 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 56,26€, mit einem Plus von +3,18 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Dexcom ist ein Pionier im Bereich der kontinuierlichen Glukoseüberwachung und hebt sich durch fortschrittliche Technologie und Benutzerfreundlichkeit von der Konkurrenz ab.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Dexcom Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -15,22 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Dexcom Aktie damit um +1,05 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,78 %. Im Jahr 2025 gab es für Dexcom bisher ein Minus von -29,01 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,33 % geändert.

Dexcom Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,05 % 1 Monat +8,78 % 3 Monate -15,22 % 1 Jahr -25,86 %

Informationen zur Dexcom Aktie

Es gibt 390 Mio. Dexcom Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,86 Mrd.EUR € wert.

New York, New York--(Newsfile Corp. - December 1, 2025) - WHY: Rosen Law Firm, a global investor rights law firm, reminds purchasers of securities of DexCom, Inc. (NASDAQ: DXCM) between July 26, 2024 and September 17, 2025, both dates inclusive (the …

Dexcom Aktie jetzt kaufen?

Ob die Dexcom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dexcom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.